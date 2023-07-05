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Заместитель командира "Азова" Калина во второй раз стал отцом

5 июля 2023 11:35
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Заместитель командира "Азова" Калина во второй раз стал отцом
Святослав Паламарь вместе с сыном и женой. Фото: twitter.com/AzovstalFam
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В воскресенье, 2 июля, в семье заместителя командира "Азова" Святослава Паламара с позывным "Калина" родилась дочь. Девочку назвали Квитослава.

Об этом сообщила Ассоциация семей защитников "Азовстали".

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У заместителя командира "Азова" Калины родилась дочь

Известно, что 2 июля в Тернополе в семье заместителя командира "Азова" Святослава "Калины" Паламара, после российского плена временно интернированного в Турцию, и его жены Антонины родилась дочь, по имени Квитослава.

"Святослав и Антонина стали родителями уже второй раз, у супругов растет сын Лукьян, родившийся в Мариуполе в 2016 году", — говорится в сообщении.

В Ассоциации поздравили счастливых родителей с пополнением и надеются, что Калина совсем скоро вернется домой в Украине.

Напомним, 22 сентября прошлого года 215 украинских военных освободили из российского плена. Из них 108 — бойцы "Азова".

Также мы писали, что прокуроры Донецкой областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении участвовавшего в боевых действиях в Украине генерал-лейтенанта Вооруженных сил РФ. В частности, по данным следствия, он руководил штурмом завода "Азовсталь" в Мариуполе. Российский военный командир будет судиться заочно.

"Азовсталь" в Мариуполе называли городом в городе. Площадь комбината — 11 тысяч квадратных километров, это пятая часть Мариуполя. До начала полномасштабного вторжения РФ в Украину на заводе работало около 11 тысяч человек.

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