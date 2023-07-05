Заместитель командира "Азова" Калина во второй раз стал отцом
В воскресенье, 2 июля, в семье заместителя командира "Азова" Святослава Паламара с позывным "Калина" родилась дочь. Девочку назвали Квитослава.
Об этом сообщила Ассоциация семей защитников "Азовстали".
У заместителя командира "Азова" Калины родилась дочь
Известно, что 2 июля в Тернополе в семье заместителя командира "Азова" Святослава "Калины" Паламара, после российского плена временно интернированного в Турцию, и его жены Антонины родилась дочь, по имени Квитослава.
"Святослав и Антонина стали родителями уже второй раз, у супругов растет сын Лукьян, родившийся в Мариуполе в 2016 году", — говорится в сообщении.
В Ассоциации поздравили счастливых родителей с пополнением и надеются, что Калина совсем скоро вернется домой в Украине.
Напомним, 22 сентября прошлого года 215 украинских военных освободили из российского плена. Из них 108 — бойцы "Азова".
Также мы писали, что прокуроры Донецкой областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении участвовавшего в боевых действиях в Украине генерал-лейтенанта Вооруженных сил РФ. В частности, по данным следствия, он руководил штурмом завода "Азовсталь" в Мариуполе. Российский военный командир будет судиться заочно.
"Азовсталь" в Мариуполе называли городом в городе. Площадь комбината — 11 тысяч квадратных километров, это пятая часть Мариуполя. До начала полномасштабного вторжения РФ в Украину на заводе работало около 11 тысяч человек.