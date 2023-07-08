Залужному — 50: цікаві факти про українського генерала
Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний сьогодні відзначає ювілей. Українському генералу — 50.
З цієї нагоди Новини.LIVE зібрали найцікавіші факти про бойового офіцера.
Дитинство, юність, освіта
Валерій Залужний народився 8 липня 1973 року на Житомирщині. Його сім'я — військовослужбовці, тож і він від дитинства мріяв стати військовим.
Залужний закінчив Національну академію оборони України 2007 року, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського 2014 року, а 2020 року закінчив Острозьку академію.
Головнокомандувач ЗСУ одружений. Його дружину звати Олена, подружжя перебуває у шлюбі понад 20 років.
За час повномасштабної війни він став народним героєм, а у ЗМІ його прозвали "залізним генералом".
2022 року Валерій Залужний увійшов до списку найвпливовіших людей світу за версією журналу "Time".
Валерію Залужному присвятили пісні, зокрема, музикант Oisho BTZ — "Залужний мутить двіж", а гурт "Енджі Крейда" — "Залужний".
Ну і, звісно, народні меми. Валерій Залужний неодноразово ставав героєм жартів.
Нагадаємо, редакторка американського видання Washington Post Ізабель Хуршидян поділилася враженнями про інтерв'ю з Головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним.
Журналістка зізнається, що їй було важливо побачити в Залужному не лише військового, а, насамперед, людину. Так само вона хотіла це донести до читачів видання.