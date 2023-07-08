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Залужному — 50: цікаві факти про українського генерала

8 липня 2023 04:02
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Залужному — 50: цікаві факти про українського генерала
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Фото: Соцмережі
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний сьогодні відзначає ювілей. Українському генералу — 50.

З цієї нагоди Новини.LIVE зібрали найцікавіші факти про бойового офіцера. 

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Валерій Залужний народився 8 липня 1973 року на Житомирщині. Його сім'я — військовослужбовці, тож і він від дитинства мріяв стати військовим.

Валерій Залужний в дитинстві і зараз. Фото: Соцмережі

Залужний закінчив Національну академію оборони України 2007 року, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського 2014 року, а 2020 року закінчив Острозьку академію. 

Валерій Залужний у студентські роки. Фото:  Соцмережі

Головнокомандувач ЗСУ одружений. Його дружину звати Олена, подружжя перебуває у шлюбі понад 20 років.

Валерій Залужний з родиною. Фото: Соцмережі

За час повномасштабної війни він став народним героєм, а у ЗМІ його прозвали "залізним генералом".

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Фото: Соцмережі

2022 року Валерій Залужний увійшов до списку найвпливовіших людей світу за версією журналу "Time".

Сторінка журналу "Time". Фото: Скриншот

Валерію Залужному присвятили пісні, зокрема, музикант Oisho BTZ — "Залужний мутить двіж", а гурт "Енджі Крейда" — "Залужний".

Ну і, звісно, народні меми. Валерій Залужний неодноразово ставав героєм жартів.

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Нагадаємо, редакторка американського видання Washington Post Ізабель Хуршидян поділилася враженнями про інтерв'ю з Головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним.

Журналістка зізнається, що їй було важливо побачити в Залужному не лише військового, а, насамперед, людину. Так само вона хотіла це донести до читачів видання.

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