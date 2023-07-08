Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Истории из жизни arrow Залужном — 50: интересные факты об украинском генерале arrow

Залужном — 50: интересные факты об украинском генерале

8 июля 2023 04:02
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Залужном — 50: интересные факты об украинском генерале
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Фото: Соцсети
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный сегодня отмечает юбилей. Украинскому генералу — 50.

По этому случаю Новости.LIVE собрали самые интересные факты о боевом офицере.

Читайте также:

Детство, юность, образование

Валерий Залужный родился 8 июля 1973 года в Житомирской области. Его семья — военнослужащие, поэтому он с детства мечтал стать военным.

Валерий Залужный в детстве и сейчас. Фото: Соцсети

Залужный окончил Национальную академию обороны Украины в 2007 году, Национальный университет обороны Украины имени Ивана Черняховского в 2014 году, а в 2020 году окончил Острожскую академию.

Валерий Залужный в студенческие годы. Фото: Соцсети

Главнокомандующий ВСУ женат. Его жену зовут Елена, супруги состоят в браке более 20 лет.

Валерий Залужный с семьей. Фото: Соцсети

За время полномасштабной войны он стал народным героем, а в СМИ его прозвали "железным генералом".

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Фото: Соцсети

В 2022 году Валерий Залужный вошел в список самых влиятельных людей мира по версии журнала "Time".

Страница журнала "Time". Фото: Скриншот

Валерию Залужному посвятили песни, в частности, музыкант Oisho BTZ — "Залужный мутит дваж", а группа "Энджи Мел" — "Залужный".

Ну и, конечно, народные мемы. Валерий Залужный неоднократно становился героем шуток.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
1/7 _ 7

Напомним, редактор американского издания Washington Post Изабель Хуршидян поделилась впечатлениями об интервью с Главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным.

Журналистка признается, что ей было важно увидеть в Залужном не только военного, но прежде всего человека. Также она хотела это донести до читателей издания.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:38 Мобилизация в Украине: какая область лидирует по количеству уклонистов

06:08 Сотрудники ТЦК отбирают телефоны и личные вещи: как действовать украинцам

06:23 Повышение пенсий с 1 июля: какие суммы получат украинцы

06:40Лом цветных металлов: сколько стоит 1 кг меди по регионам Украины

Новость с видео

03:24 Сержант Маркус ответил на жесткое видео Бутусова с военными

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новость с фото

00:44По Украине ширится воздушная тревога: угроза атаки ракет и БпЛА

09:51 Мудрик продолжит карьеру в топ-клубе: готовят трансфер

обновлено:

20:29 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

10:16 Трубин получил предложение от известного клуба: "Шахтер" прощается с голкипером

02:55 Мобилизация в Украине: кому из мужчин можно выезжать за границу с 1 июля

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз