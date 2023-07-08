Залужном — 50: интересные факты об украинском генерале
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный сегодня отмечает юбилей. Украинскому генералу — 50.
По этому случаю Новости.LIVE собрали самые интересные факты о боевом офицере.
Детство, юность, образование
Валерий Залужный родился 8 июля 1973 года в Житомирской области. Его семья — военнослужащие, поэтому он с детства мечтал стать военным.
Залужный окончил Национальную академию обороны Украины в 2007 году, Национальный университет обороны Украины имени Ивана Черняховского в 2014 году, а в 2020 году окончил Острожскую академию.
Главнокомандующий ВСУ женат. Его жену зовут Елена, супруги состоят в браке более 20 лет.
За время полномасштабной войны он стал народным героем, а в СМИ его прозвали "железным генералом".
В 2022 году Валерий Залужный вошел в список самых влиятельных людей мира по версии журнала "Time".
Валерию Залужному посвятили песни, в частности, музыкант Oisho BTZ — "Залужный мутит дваж", а группа "Энджи Мел" — "Залужный".
Ну и, конечно, народные мемы. Валерий Залужный неоднократно становился героем шуток.
Напомним, редактор американского издания Washington Post Изабель Хуршидян поделилась впечатлениями об интервью с Главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным.
Журналистка признается, что ей было важно увидеть в Залужном не только военного, но прежде всего человека. Также она хотела это донести до читателей издания.