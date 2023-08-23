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З Британського музею викрали тисячі дорогоцінних артефактів

23 серпня 2023 07:56
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
З Британського музею викрали тисячі дорогоцінних артефактів
Музей у Британії. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

В одному з найбільших музеїв світу — Британському — впродовж багатьох років викрали близько двох тисяч дорогоцінних артефактів. Деякі з них працівники установи помітили на eBay.

Про це повідомляє видання Daily Mail

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Зазначається, що у музеї відмовляються називати точну кількість зниклих експонатів. Вона варіюється від тисячі до двох тисяч артефактів. 

Спочатку завдяки внутрішньому розслідуванню у скоєному звинуватили працівника музею, куратора середземноморських культур, Пітера Хіггса. Однак, свою вину він досі заперечує.

Наразі, поліція розслідує збитки, проте жодних арештів поки що не було. 

"Це все зараз підлягає поліцейському розслідуванню, а також незалежному огляду. Ми не можемо коментувати далі", — сказали представники музею. 

Артефакти на eBay

Єдине, що вдалося з'ясувати згодом, це те, що низка артефактів раніше з'являлася на просторах вебсайту для купівлі та продажу eBay.

Серед них є римські прикраси з оніксу. Їх рекламували на сайті ще у 2016 році і хотіли отримати 40 фунтів стерлінгів. Однак, за словами експертів, справжня сума такого аксесуару становить від 25 тисяч до 50 тисяч фунтів стерлінгів.

Нагадаємо, британського бізнесмена Джонатана Наттолла визнали винним у встановленні двох вибухових пристроїв у Лондоні. Таким чином зловмисник намагався залякати співробітників Національного агентства з боротьби зі злочинністю (NCA).

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