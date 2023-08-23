Из Британского музея похитили тысячи драгоценных артефактов

Музей в Великобритании. Фото: google

В одном из крупнейших музеев мира — Британском — на протяжении многих лет похитили около двух тысяч драгоценных артефактов. Некоторые из них работники учреждения заметили на eBay.

Об этом сообщает издание Daily Mail.

Читайте также:

Масштабная кража в Британском музее

В музее отказываются называть точное количество пропавших экспонатов. Оно варьируется от тысячи до двух тысяч артефактов.

Первоначально благодаря внутреннему расследованию в совершенном обвинили работника музея, куратора средиземноморских культур, Питера Хиггса. Однако свою вину он до сих пор отрицает.

Полиция расследует ущерб, однако никаких арестов пока не было.

"Это все сейчас подлежит полицейскому расследованию, а также независимому досмотру. Мы не можем комментировать дальше", — сказали представители музея.

Артефакты на eBay

Единственное, что удалось выяснить впоследствии, это то, что ряд артефактов раньше появлялся на просторах сайта для покупки и продажи eBay.

Среди них есть римские украшения из оникса. Их рекламировали на сайте еще в 2016 году и хотели получить 40 фунтов стерлингов. Однако, по словам экспертов, настоящая сумма такого аксессуара составляет от 25 тысяч до 50 тысяч фунтов стерлингов.

Напомним, британского бизнесмена Джонатана Наттолла признали виновным в установке двух взрывных устройств в Лондоне. Таким образом, злоумышленник пытался запугать сотрудников Национального агентства по борьбе с преступностью (NCA).