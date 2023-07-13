Як президентом країни став канібал та вбивця — жахлива сторінка історії

Бокаса та французький президент Валері Жискар д'Естен. Фото: Getty Images

Історія знала чимало кривавих правителів та диктаторів: Калігула, Генріх VIII, Іван Грозний, Гітлер та Сталін. Проте цей, напевно, перевершив у своїх злодіяннях багатьох — Жан Бедель Бокасса — президент Центральної Африки з 1966 по 1976 роки. Найжорстокіший диктатор-канібал, який їв своїх коханок, вбивав дітей та годував крокодилів ворогами.

Розповідаємо про найжахливішу сторінку історії та моторошні факти з життя Жана Беделя Бокасса.

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Маніакальні нахили з'явилися у Бокасси ще задовго до того, як він став президентом. Першою його жертвою стала його ж власна дівчина Доріс. Чоловік не знав, як повідомити коханій про розтавання, а тому прийняв рішення, яке будь-яку людину приведе до шоку — він задушив її уві сні, а згодом з’їв.

"За нашими африканськими повір'ями, це означає, що ти стаєш мужнішим і хоробрішим. ... я з'їв у сирому вигляді її мозок, щоб бути розумним і хитрим як жінка", — саме такі жахи описувалися в уривках з протоколів допиту Бокасси у французьких газетах.

Жан Бедель Бокасса. Фото: google.com

Стати президентом Бокасса зміг, вчинивши державний переворот. Він повалив тодішнього першого президента ЦАР Давида Дако та посадив його до в'язниці.

Деякі історики кажуть, що в африканського божевільного деспота було два захоплення — жінки та канібалізм, нерідко він їх поєднував. Своїх коханок він або зжирав, або одружувався з ними. У Бокасса було 19 офіційних дружин та 77 визнаних ним дітей.

Людське м'ясо президент ЦАР називав "цукровою свининою". Він не тільки сам їв його, а й пригощав своїх гостей, міністрів та високопоставлених чиновників, які навіть не здогадувалися, що саме знаходиться в їх тарілці. Так, одного разу він нагодував своїх міністрів стравою з іншого міністра, який не догодив диктатору. Про це чиновники дізналися наприкінці трапези.

До середини 70-х років Бокасса став справжнім гурманом. Лідер з’їв єдиних у країні вченого-математика і лікаря-стоматолога. На королівському столі опинилася перша за всю історію країни Міс Центральноафриканська республіка.

Своїх ворогів Бокасса ув'язнював. Їх гарно годували та виводили на прогулянки, щоб потім ці неугодні задовольнили смаками диктатора під час трапези. Часто опоненти та люди, які чимось не догодили маніяку, ставали кормом для крокодилів.

1979 рік став останнім в епосі Жан-Біделя Бокасси. Він видав указ про носіння шкільної форми, яку виготовляла лише його фабрика за божевільні гроші. Рідкісні родини могли дозволити собі таку розкіш. Демонстрацію обурених школярів та студентів зупинили війська. За його наказом солдати хапали на вулицях дітей, підлітків, молодь від 6 до 25 років. Усіх везли до центральної в'язниці. Імператор особисто вбив понад сто дітей. Коли ця інформація зрештою дійшла до ЗМІ, це призвело до падіння режиму.

На жаль, Бокасса не заплатив за свої страшні та нелюдські злочини. Довгий час він жив у Франції заможним життям. Після повернення до ЦАР відсидів у в'язниці близько 7 років. Помер монстр від інфаркту 1996 року.

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