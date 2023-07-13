Как президентом страны стал каннибал и убийца — ужасная страница истории

Бокаса и французский президент Валери Жискар д'Эстен. Фото: Getty Images

История знала немало кровавых правителей и диктаторов Калигула, Генрих VIII, Иван Грозный, Гитлер и Сталин. Однако этот, наверное, превзошел в своих злодеяниях многих — Жан Бедель Бокасса — президент Центральной Африки с 1966 по 1976 годы. Самый жестокий диктатор-канибал, который ел своих любовниц, убивал детей и кормил крокодилов врагами.

Рассказываем о самой ужасной странице истории и жутких фактах из жизни Жана Беделя Бокасса.

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Маниакальные наклонности появились у Бокассы еще задолго до того, как он стал президентом. Первой его жертвой стала его же собственная девушка Дорис. Мужчина не знал, как сообщить любимой о расставании, а потому принял решение, которое любого человека приведет в шок — он задушил ее во сне, а потом съел.

"По нашим африканским поверьям, это означает, что ты становишься мужественнее и храбрее. ... я съел в сыром виде ее мозг, чтобы быть умным и хитрым как женщина", — именно такие ужасы описывались в отрывках из протоколов допроса Бокассы во французских газетах.

Жан Бедель Бокасса. Фото: google.com

Стать президентом Бокасса смог, совершив государственный переворот. Он сверг тогдашнего первого президента ЮАР Давида Дако и посадил его в тюрьму.

Некоторые историки говорят, что у африканского сумасшедшего деспота было два увлечения — женщины и каннибализм, нередко он их объединял. Любовниц он или сжирал, или — женился на них. У Бокасса было 19 официальных жен и 77 признанных им детей.

Человеческое мясо президент ЦАР называл "сахарной свининой". Он не только сам ел его, но угощал своих гостей, министров и высокопоставленных чиновников, которые даже не догадывались, что находится в их тарелке. Так, однажды он накормил своих министров блюдом из другого министра, который не угодил диктатору. Об этом чиновники узнали в конце трапезы.

К середине 70-х годов Бокасса стал настоящим гурманом. Лидер съел единственных в стране ученого-математика и врача-стоматолога. На королевском столе оказалась первая за всю историю страны Мисс Центрально-Африканская республика.

Своих врагов Бокасса арестовывал. Их хорошо кормили и выводили на прогулки, чтобы эти неугодные удовлетворили вкусами диктатора во время трапезы. Часто оппоненты и люди, чем-то не угодившие маньяку, становились кормом для крокодилов.

1979 год стал последним в эпохе Жан-Биделя Бокассы. Он издал указ о ношении школьной формы, которую изготовляла только его фабрика за сумасшедшие деньги. Редкие семьи могли позволить себе такую роскошь. Демонстрацию возмущенных школьников и студентов остановили войска. По его указу солдаты хватали на улицах детей, подростков, молодежь от 6 до 25 лет. Всех везли в центральную тюрьму. Император лично убил более ста детей. Когда эта информация дошла до СМИ, это привело к падению режима.

К сожалению, Бокасса не заплатил за свои страшные и бесчеловечные преступления. Долгое время он жил во Франции состоятельной жизнью. По возвращении в ЮАР отсидел в тюрьме около 7 лет. Скончался монстр от инфаркта в 1996 году.

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