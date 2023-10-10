Всі статки на благодійність: помер засновник Duty Free Чарльз Фіні

Мільярдер зі США Чарльз Фіні. Фото: Google

У Сан-Франциско помер засновник Duty Free Чарльз Фіні. Йому було 92 роки. За оцінками журналу Forbes, він нажив статків у 7,5 мільярда доларів.

Про смерть мільярдера повідомили на сайті його благодійного фонду Atlantic Philanthropies.

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Пішов з життя засновник Duty Free Чарльз Фіні

Повідомляється, що мільярдер Чарльз Фіні пішов з життя у Сан-Франциско 9 жовтня 2023 року. Чоловік ще за життя присвятив увесь свій особистий статок глобальній благодійності. При цьому сам не мав машини, літав економ-класом, жив у орендованій квартирі.

"У мене була одна ідея, яка ніколи не змінювалася в моїй голові — що ви повинні використовувати свої багатства, щоб допомагати людям", — написав Фіні у своїй біографії "Мільярдер, якого не було".

У 1960 році Фіні заснував мережу магазинів безмитної торгівлі в аеропортах Duty Free Shoppers.

Вже у 1988 році у списку найбагатших людей США журнал Forbes ставить Фіні на 31-е місце. Його статки оцінюють у $1,3 млрд. Але на той момент ці гроші йому вже не належали. У 1984 році він передав свою частку в Duty Free Shoppers — 38,75% — своїй благодійній організації Atlantic Philanthropies.

Американський бізнесмен і філантроп Чарльз Фіні. Фото: Google

Білл Ґейтс назвав його "найкращим прикладом віддавання за життя".

Нагадаємо, 8 жовтня на 75-му році пішла з життя народна артистка України та співачка Ніна Матвієнко. Про трагічну звістку повідомила її донька Тоня Матвієнко.

Прощання з Ніною Матвієнко відбудеться в Свято-Феодосійському монастирі міста Києва на вулиці Лаврська, 14. Поховання відбудеться о 14:30 11 жовтня на Звіринецькому кладовищі у Києві, вулиця Верхня, 21.