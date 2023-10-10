Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Історії з життя arrow Всі статки на благодійність: помер засновник Duty Free Чарльз Фіні arrow

Всі статки на благодійність: помер засновник Duty Free Чарльз Фіні

10 жовтня 2023 23:31
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Всі статки на благодійність: помер засновник Duty Free Чарльз Фіні
Мільярдер зі США Чарльз Фіні. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

У Сан-Франциско помер засновник Duty Free Чарльз Фіні. Йому було 92 роки. За оцінками журналу Forbes, він нажив статків у 7,5 мільярда доларів.

Про смерть мільярдера повідомили на сайті його благодійного фонду Atlantic Philanthropies.

Читайте також:

Пішов з життя засновник Duty Free Чарльз Фіні

Повідомляється, що мільярдер Чарльз Фіні пішов з життя у Сан-Франциско 9 жовтня  2023 року. Чоловік ще за життя присвятив увесь свій особистий статок глобальній благодійності. При цьому сам не мав машини, літав економ-класом, жив у орендованій квартирі. 

"У мене була одна ідея, яка ніколи не змінювалася в моїй голові — що ви повинні використовувати свої багатства, щоб допомагати людям", написав Фіні у своїй біографії "Мільярдер, якого не було".

У 1960 році Фіні заснував мережу магазинів безмитної торгівлі в аеропортах Duty Free Shoppers. 

Вже у 1988 році у списку найбагатших людей США журнал Forbes ставить Фіні на 31-е місце. Його статки оцінюють у $1,3 млрд. Але на той момент ці гроші йому вже  не належали. У 1984 році він передав свою частку в Duty Free Shoppers — 38,75% — своїй благодійній організації Atlantic Philanthropies.

Американський бізнесмен і філантроп Чарльз Фіні
Американський бізнесмен і філантроп Чарльз Фіні. Фото: Google

Білл Ґейтс назвав його "найкращим прикладом віддавання за життя".

Нагадаємо, 8 жовтня на 75-му році пішла з життя народна артистка України та співачка Ніна Матвієнко. Про трагічну звістку повідомила її донька Тоня Матвієнко. 

Прощання з Ніною Матвієнко відбудеться в Свято-Феодосійському монастирі  міста Києва на вулиці Лаврська, 14. Поховання відбудеться о 14:30 11 жовтня на Звіринецькому кладовищі у Києві, вулиця Верхня, 21. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:53 Дружина подала до суду на нардепа-силача Василя Вірастюка: причини

15:48 "Динамо" відповіло Ілону Маску за насмішку над Зеленським

Новина з фото

00:29У Києві прогримів сильний вибух: що відомо

23:02У Києві пролунав вибух: що відомо

10:30 В Україні повістки будуть вручати онлайн, але за однієї умови

None

Неспокійні гроші. Скільки заробляє міністр енергетики Герман Галущенко під час війни

06:40Ціни на чермет у жовтні: скільки коштує 1 кг брухту в Україні

06:40Ціни на мідь у жовтні: скільки коштує 1 кг кольорових металів в Україні

Новина з фото

00:17 ЗМІ дізналися ім'я чоловіка, який катався з блогеркою Красновою під час комендантської години

20:40 ТОП 5 найкращих смартфонів Xiaomi у 2023 році

15:16 Поки Коломойський сидить у СІЗО, до нафтового бізнесу прийшов новий гравець

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз