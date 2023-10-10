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Все состояние на благотворительность: умер основатель Duty Free Чарльз Фини

10 октября 2023 23:31
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Все состояние на благотворительность: умер основатель Duty Free Чарльз Фини
Миллиардер из США Чарльз Фини. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

В Сан-Франциско скончался основатель Duty Free Чарльз Фини. Ему было 92 года. По оценкам журнала Forbes, он нажил состояние в 7,5 миллиарда долларов.

О смерти миллиардера сообщили на сайте его благотворительного фонда Atlantic Philanthropies.

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Ушел из жизни основатель Duty Free Чарльз Фини

Сообщается, что миллиардер Чарльз Фини ушел из жизни в Сан-Франциско 9 октября 2023 года. Мужчина еще при жизни посвятил все свое личное состояние глобальной благотворительности. При этом сам не имел машины, летал эконом-классом, жил в съемной квартире.

"У меня была одна идея, которая никогда не менялась в моей голове — что вы должны использовать свои богатства, чтобы помогать людям", написал Фини в своей биографии "Миллиардер, которого не было".

В 1960 году Фини основал сеть магазинов беспошлинной торговли в аэропортах Duty Free Shoppers.

Уже в 1988 году в списке самых богатых людей США журнал Forbes ставит Фини на 31-е место. Его состояние оценивается в $1,3 млрд. Но на тот момент эти деньги ему уже не принадлежали. В 1984 году он передал свою долю в Duty Free Shoppers — 38,75% — своей благотворительной организации Atlantic Philanthropies.

Американский бизнесмен и филантроп Чарльз Финни
Американский бизнесмен и филантроп Чарльз Фини. Фото: Google

Билл Гейтс назвал его "лучшим примером отдачи за жизнь".

Напомним, 8 октября на 75-м году ушла из жизни народная артистка Украины и певица Нина Матвиенко. О трагическом известии сообщила ее дочь Тоня Матвиенко. 

Прощание с Ниной Матвиенко состоится в Свято-Феодосийском монастыре города Киева по улице Лаврская, 14. Похорон состоится в 14:30 11 октября на Зверинецком кладбище в Киеве, улица Верхняя, 21.

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