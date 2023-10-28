Бійці "Азову" про російський полон та події в Маріуполі

Командир роти 1 батальйону бригади "Азов" з позивним "Кіль". Фото: скриншот з відео на каналі "RAMINA"

Журналістка Раміна Есхакзай зі своєю командою зняла новий випуск, героями якого стали бійці бригади "Азов". Вони розповіли про те, як діє пропаганда в армії РФ, про російський полон та про те, чому досі важко згадувати події в Маріуполі.

Відповідне відео опубліковано на ютуб-каналі "RAMINA".

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За словами начальника штабу бригади "Азов" з позивним "Тавр", ворог має небезпечну мотивацію, адже він зробить все для того, аби досягнути своєї мети.

"Він не здається, навіть, коли він може здатися. Він підриває себе гранатами, закидає свої бліндажі, вбиває своїх. Їхня пропаганда у військах діє, і вона може перемогти, тому нам треба думати, які контрміри цьому робити. Їм кажуть у підрозділах, якщо вони підуть з поля бою, їх вб'ють. Людина думає, краще я від кулі чи міномета загину, ніж від іншого. Це теж один з ефектів контролю і пропаганди. Ми не можемо собі цього дозволити, у нас менталітет інший", — пояснив військовий.

Начальник штабу бригади "Азов" з позивним "Тавр". Фото: скриншот з відео на каналі "RAMINA"

Російський полон для українських бійців

Командир роти 1 батальйону бригади "Азов" з позивним "Кіль" розповів про своїх друзів, які досі перебувають у російському полоні. Він зауважив, що звідти люди виходять "скелетами".

"Багато моїх друзів і досі в полоні. Емоції під час зустрічі з тими, хто повернувся, важкі. Для "азовця" це найгірший варіант дій. Вони були, як скелети, ти обіймаєш людину, яка важила 100 кілограмів, а зараз виглядає наче з Аушвіцу", — зазначив воїн.

Командир роти 1 батальйону бригади "Азов" з позивним "Кіль". Фото: скриншот з відео на каналі "RAMINA"

За словами командира відділення РРСП з позивним "Фрост", полон для нього був єдиним періодом у житті, коли він "не мав влади над своєю волею".

"Якби мені сказали знову пройти цей шлях зараз, я б його знову пройшов, можливо в якихось ситуаціях зробив би більше. Але полон, це єдиний період у моєму житті, коли не мав влади над своєю волею. Сидиш у камері, розумієш, що ти такий спецназівець -"азовець", а якийсь ДНРівський срочник може прийти й зробити тобі все що завгодно і ти нічого не можеш йому зробити, і все це роблять з твоїми друзями. "Азов" — це все моє оточення, і воно потрапило у в'язницю до цих виродків, над ними знущалися. Коли вийшов з полону — це найщасливіший день у моєму житті", — запевнив військовослужбовець.

Командир відділення РРСП з позивним "Фрост". Фото: скриншот з відео на каналі "RAMINA"

Про події в Маріуполі

Воїн з позивним "Тавр" каже, що йому досі важко згадувати про події у Маріуполі, адже там загинуло багато його знайомих військових та друзів.

"Мене бісить, що молоді, вмотивовані, націоналістичні хлопці гинуть, а якісь незрозумілі люди, які мають незрозуміле моральне сприйняття світу, сидять у різних містах і намагаються розказати військовим, як їм жити. Допомагають їм воювати. Треба нагадати їм, що вони допомагають собі не бути зґвалтованими, з відрізаними головами зі зв'язаними руками, як це було в Бучі, Ірпені та Маріуполі", — зауважив він.

Нагадаємо, раніше командир Третьої штурмової бригади, засновник "Азову" Андрій Білецький розказав про стратегію українського контрнаступу. Він вказав, що в України залишилось небагато варіантів для наступу.