Бойцы "Азова" о российском плену и событиях в Мариуполе

Командир роты 1 батальона бригады "Азов" с позывным "Киль". Фото: скриншот с видео на канале "RAMINA"

Журналистка Рамина Эсхакзай со своей командой сняла новый выпуск, героями которого стали бойцы бригады "Азов". Они рассказали о том, как действует пропаганда в армии РФ, о российском плене и о том, почему до сих пор трудно вспоминать события в Мариуполе.

Соответствующее видео опубликовано на ютуб-канале "RAMINA".

Читайте также:

О российской пропаганде

По словам начальника штаба бригады "Азов" с позывным "Тавр", враг имеет опасную мотивацию, ведь он сделает все для того, чтобы добиться своей цели.

"Он не сдается, даже когда он может сдаться. Он подрывает себя гранатами, забрасывает свои блиндажи, убивает своих. Их пропаганда в войсках действует, и она может победить, поэтому нам надо думать, какие контрмеры этому делать. Им говорят в подразделениях, если они уйдут с поля боя, их убьют. Человек думает, лучше я от пули или миномета погибну, чем от другого. Это тоже один из эффектов контроля и пропаганды. Мы не можем себе этого позволить, у нас менталитет другой", — объяснил военный.

Начальник штаба бригады "Азов" с позывным "Тавр". Фото: скриншот с видео на канале "RAMINA"

Российский плен для украинских бойцов

Командир роты 1 батальона бригады "Азов" с позывным "Киль" рассказал о своих друзьях, которые до сих пор находятся в российском плену. Он отметил, что оттуда люди выходят "скелетами".

"Много моих друзей до сих пор в плену. Эмоции во время встречи с вернувшимися тяжелые. Для "азовца" это самый плохой вариант действий. Они были, как скелеты, ты обнимаешь человека, который весил 100 килограммов, а сейчас выглядит как из Аушвица", — отметил воин.

Командир роты 1 батальона бригады "Азов" с позывным "Киль". Фото: скриншот с видео на канале "RAMINA"

По словам командира отделения РРСП с позывным "Фрост", плен для него был единственным периодом в жизни, когда он "не имел власти над своей волей".

"Если бы мне сказали снова пройти этот путь сейчас, я бы его снова прошел, возможно в каких-то ситуациях сделал бы больше. Но плен, это единственный период в моей жизни, когда не имел власти над своей волей. Сидишь в камере, понимаешь, что ты такой спецназовец-"азовец", а какой-то ДНРовский срочник может прийти и сделать тебе все что угодно и ты ничего не можешь ему сделать, и все это делают с твоими друзьями. "Азов" — это все мое окружение, и оно попало в тюрьму к этим ублюдкам, над ними издевались. Когда вышел из плена — это самый счастливый день в моей жизни", — заверил военнослужащий.

Командир отделения РРСП с позывным "Фрост". Фото: скриншот с видео на канале "RAMINA"

События в Мариуполе

Воин с позывным "Тавр" говорит, что ему до сих пор трудно вспоминать о событиях в Мариуполе, ведь там погибли многие его знакомые военные и друзья.

"Меня бесит, что молодые, мотивированные, националистические ребята погибают, а какие-то непонятные люди, имеющие непонятное нравственное восприятие мира, сидят в разных городах и пытаются рассказать военным, как им жить. Помогают им воевать. Надо напомнить им, что они помогают себе не быть изнасилованными, с отрезанными головами со связанными руками, как это было в Буче, Ирпене и Мариуполе", — отметил он.

Напомним, ранее командир Третьей штурмовой бригады, основатель "Азова" Андрей Белецкий рассказал о стратегии украинского контрнаступления. Он указал, что в Украины осталось немного вариантов для наступления.