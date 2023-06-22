Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Історії з життя arrow "Влучний постріл — це врятоване життя": мінометник "Білорус" про участь у війні arrow

"Влучний постріл — це врятоване життя": мінометник "Білорус" про участь у війні

22 червня 2023 14:14
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
"Влучний постріл – це врятоване життя": мінометник "Білорус" про участь у війні
Мінометник "Білорус". Фото: скриншот з відео Генштабу
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

У Генштабі показали роботу мінометника 77-ї окремої аеромобільної бригади Десантно-штурмових військ Збройних Сил України з позивним "Білорус". Він розповів про участь в боях в районі Соледара та Бахмута, ліквідацію російських окупантів та мотивацію українських захисників.

Про це пише пресслужба Генштабу.

Читайте також:

Робота в найгарячіших точках фронту

За словами "Білоруса", спочатку він воював під Соледаром, після цього "бойове хрещення" його бригада отримала під Благодатним. Потім бої під Васюківкою та Бахмутом. 

"Класно те, що ти можеш вносити лепту у допомогу своїм побратимам, які на передовій. Ти їх бачиш, чуєш, відчуваєш. В основному ми допомагаємо піхоті", — зазначив воїн.

Він додав, що коли російські війська обстрілюють наші позиції, то українська мінометна бригада старається працювати максимально результативно та викладатися на повну. 

"Кожен твій влучний постріл — це чиєсь врятоване життя", — наголосив військовий. 

Мотивація наших захисників

"Білорус" запевнив, якщо кожен на фронті займається своєю справою, то справи йдуть добре. 

За словами мінометника, він має дуже велику мотивацію, адже в нього є молодший брат, який навчається у військовому училищі.

"Йому зараз 19 років. Я б не хотів, щоб він війну застав", — сказав він.

Нагадаємо,українські партизани в Криму активно шукають проломи в обороні окупантів та готуються до звільнення півострова. Підрив Чонгарського мосту — перший дзвіночок, що ЗСУ вже близько. 

 

 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

14:45 Чи буде Китай підтримувати Україну у війні: лідер КНР зробив нову заяву

Новина з відео

06:17 Втрата Leopard і Bradley: головний сержант Маркус звернувся до українців

11:54 Військовозобов'язані проходитимуть медкомісію за новою схемою: що змінилося

09:22 Росіяни підставили відомого українського співака: той не став мовчати

07:45 Штрафи у понад 33 тис. грн: на українців чекає покарання за ігнорування податкової

None

РФ готує теракт на Запорізькій АЕС, — Зеленський

20:52 Стало відомо, скільки коштує один пуск ракети з Patriot

04:58 Уряд зменшив граничний вік призовників: що це означає

06:15Українців попередили про підвищення ще одного тарифу: що відомо

Новина з відео

19:57 Чому знятих з військового обліку не випустять за кордон: коментар адвоката

22:46 З січня в Україні заборонять популярний товар: про що йдеться

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB