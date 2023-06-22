"Влучний постріл — це врятоване життя": мінометник "Білорус" про участь у війні

Мінометник "Білорус". Фото: скриншот з відео Генштабу

У Генштабі показали роботу мінометника 77-ї окремої аеромобільної бригади Десантно-штурмових військ Збройних Сил України з позивним "Білорус". Він розповів про участь в боях в районі Соледара та Бахмута, ліквідацію російських окупантів та мотивацію українських захисників.

Про це пише пресслужба Генштабу.

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За словами "Білоруса", спочатку він воював під Соледаром, після цього "бойове хрещення" його бригада отримала під Благодатним. Потім бої під Васюківкою та Бахмутом.

"Класно те, що ти можеш вносити лепту у допомогу своїм побратимам, які на передовій. Ти їх бачиш, чуєш, відчуваєш. В основному ми допомагаємо піхоті", — зазначив воїн.

Він додав, що коли російські війська обстрілюють наші позиції, то українська мінометна бригада старається працювати максимально результативно та викладатися на повну.

"Кожен твій влучний постріл — це чиєсь врятоване життя", — наголосив військовий.

Мотивація наших захисників

"Білорус" запевнив, якщо кожен на фронті займається своєю справою, то справи йдуть добре.

За словами мінометника, він має дуже велику мотивацію, адже в нього є молодший брат, який навчається у військовому училищі.

"Йому зараз 19 років. Я б не хотів, щоб він війну застав", — сказав він.

Нагадаємо,українські партизани в Криму активно шукають проломи в обороні окупантів та готуються до звільнення півострова. Підрив Чонгарського мосту — перший дзвіночок, що ЗСУ вже близько.