"Меткий выстрел – это спасенная жизнь": минометчик "Беларус" об участии в войне

Минометчик "Белорус". Фото: скриншот из видео Генштаба

В Генштабе показали работу минометчика 77-й отдельной аэромобильной бригады Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины с позывным "Беларус". Он рассказал об участии в боях в районе Соледара и Бахмута, ликвидации российских оккупантов и мотивации украинских защитников.

Об этом пишет пресс-служба Генштаба.

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Работа в самых горячих точках фронта

По словам "Белоруса", сначала он воевал под Соледаром, после этого "боевое крещение" его бригада получила под Благодатным. Затем бои под Васюковкой и Бахмутом.

"Классно то, что ты можешь вносить лепту в помощь своим собратьям, которые на передовой. Ты их видишь, слышишь, чувствуешь. В основном мы помогаем пехоте", — отметил воин.

Он добавил, что когда российские войска обстреливают наши позиции, то украинская минометная бригада старается работать максимально результативно и выкладываться по полной.

"Каждый твой меткий выстрел — это чья-то спасенная жизнь", — подчеркнул военный.

Мотивация наших защитников

"Белорус" заверил, если каждый на фронте занимается своим делом, то дела идут хорошо.

По словам минометчика, у него очень большая мотивация, ведь у него есть младший брат, который учится в военном училище.

"Ему сейчас 19 лет. Я бы не хотел, чтобы он войну застал", — сказал он.

Напомним, украинские партизаны в Крыму активно ищут недостатки в обороне оккупантов и готовятся к освобождению полуострова. Подрыв Чонгарского моста — первый колокольчик, что ВСУ уже близко.