"Меткий выстрел – это спасенная жизнь": минометчик "Беларус" об участии в войне

"Меткий выстрел — это спасенная жизнь": минометчик "Белорус" об участии в войне
В Генштабе показали работу минометчика 77-й отдельной аэромобильной бригады Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины с позывным "Беларус". Он рассказал об участии в боях в районе Соледара и Бахмута, ликвидации российских оккупантов и мотивации украинских защитников.
Об этом пишет пресс-служба Генштаба.
Работа в самых горячих точках фронта
По словам "Белоруса", сначала он воевал под Соледаром, после этого "боевое крещение" его бригада получила под Благодатным. Затем бои под Васюковкой и Бахмутом.
"Классно то, что ты можешь вносить лепту в помощь своим собратьям, которые на передовой. Ты их видишь, слышишь, чувствуешь. В основном мы помогаем пехоте", — отметил воин.
Он добавил, что когда российские войска обстреливают наши позиции, то украинская минометная бригада старается работать максимально результативно и выкладываться по полной.
"Каждый твой меткий выстрел — это чья-то спасенная жизнь", — подчеркнул военный.
Мотивация наших защитников
"Белорус" заверил, если каждый на фронте занимается своим делом, то дела идут хорошо.
По словам минометчика, у него очень большая мотивация, ведь у него есть младший брат, который учится в военном училище.
"Ему сейчас 19 лет. Я бы не хотел, чтобы он войну застал", — сказал он.
Напомним, украинские партизаны в Крыму активно ищут недостатки в обороне оккупантов и готовятся к освобождению полуострова. Подрыв Чонгарского моста — первый колокольчик, что ВСУ уже близко.