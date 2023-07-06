Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Історії з життя arrow Власниця притулку для тварин з Ірпеня, чиї фото облетіли весь світ, просить про допомогу arrow

Власниця притулку для тварин з Ірпеня, чиї фото облетіли весь світ, просить про допомогу

6 липня 2023 03:51
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Власниця притулку для тварин з Ірпеня, чиї фото облетіли весь світ, просить про допомогу
Волонтерка Настя Тиха з Ірпеня з врятованими собаками. Фото: stasia_tihaia
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Волонтерка Анастасія Тиха з Ірпеня, чиї фото з порятунку тварин облетіли весь світ, просить про допомогу для притулку. За її словами, гроші підуть на лікування тварин і закриття боргів за попередні медичні послуги.

Про це дівчина написала в Instagram.

Читайте також:

Фінансова допомога для притулку

"200 000 грн боргу… за неділю. На майбутню неділю треба ще десь 100 000 грн. Ці гроші підуть на рятування надскладних тварин. Усі кошмари, що з ними були, я навіть написати не можу, бо інста (Instagram — Ред.) одразу заблокує", — написала дівчина в публікації.

Волонтерка закликає небайдужих допомогти закрити борги, оскільки тварин перестануть лікувати. 

"Кожен лікар, кожна лікарня кожного разу мене питає "як ви вправляєтесь?" і я завжди казала, що це завдяки вашій підтримці! Але останні збори були не закриті й це все повалило як снігова куля… я боюся що це кінець", — поділилась Анастасія Тиха.

Для фінансової допомоги тваринам можна скористатися: 

  • картою Монобанк Анастасія Т. 5375414115367020
  • PayPal [email protected]
  • Новою Поштою — Ірпінь, відділення 12, Тиха Анастасія, +380980681366

Реквізити можна скопіювати, за посиланням у шапці профілю — stasia_tihaia. Звітність на сторінці @report_dom_khvostov.

Джерело: stasia_tihaia

Нагадаємо, що з Одеського центра адопції собак вже забрали майже 150 врятованих тварин з Херсонщини, які потребували допомоги та постраждали через підрив дамби на Каховській ГЕС. Попри це, притулок все ще має на своєму утриманні котів і собак, які активно шукають нових власників. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:38 Мобілізація в Україні: яка область лідирує за кількістю ухилянтів

06:08 Співробітники ТЦК відбирають телефони та особисті речі: як діяти українцям

06:23 Підвищення пенсій з 1 липня: які суми отримають українці

06:40Брухт кольорових металів: скільки коштує 1 кг міді по регіонах України

05:35 Обмежено придатних мобілізуватимуть, але є важлива умова: що варто знати

None

Спецпроєкт "Герої в тилу": як команда "Зоопатруля" рятувала тварин від голодної смерті

Новина з відео

03:24 Сержант Маркус відповів на жорстке відео Бутусова з військовими

Новина з фото

00:44Україною шириться повітряна тривога: загроза атаки ракет та БпЛА

09:51 Мудрик продовжить кар'єру у топклубі: готують трансфер

Оновлено

20:29 Молитва "Вірую": значення, правила читання, текст, відео

10:16 Трубін отримав пропозицію від відомого клубу: "Шахтар" прощається з голкіпером

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз