Власниця притулку для тварин з Ірпеня, чиї фото облетіли весь світ, просить про допомогу

Волонтерка Настя Тиха з Ірпеня з врятованими собаками. Фото: stasia_tihaia

Волонтерка Анастасія Тиха з Ірпеня, чиї фото з порятунку тварин облетіли весь світ, просить про допомогу для притулку. За її словами, гроші підуть на лікування тварин і закриття боргів за попередні медичні послуги.

Про це дівчина написала в Instagram.

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Фінансова допомога для притулку

"200 000 грн боргу… за неділю. На майбутню неділю треба ще десь 100 000 грн. Ці гроші підуть на рятування надскладних тварин. Усі кошмари, що з ними були, я навіть написати не можу, бо інста (Instagram — Ред.) одразу заблокує", — написала дівчина в публікації.

Волонтерка закликає небайдужих допомогти закрити борги, оскільки тварин перестануть лікувати.

"Кожен лікар, кожна лікарня кожного разу мене питає "як ви вправляєтесь?" і я завжди казала, що це завдяки вашій підтримці! Але останні збори були не закриті й це все повалило як снігова куля… я боюся що це кінець", — поділилась Анастасія Тиха.

Для фінансової допомоги тваринам можна скористатися:

картою Монобанк Анастасія Т. 5375414115367020

PayPal [email protected]

Новою Поштою — Ірпінь, відділення 12, Тиха Анастасія, +380980681366

Реквізити можна скопіювати, за посиланням у шапці профілю — stasia_tihaia. Звітність на сторінці @report_dom_khvostov.

Джерело: stasia_tihaia

Нагадаємо, що з Одеського центра адопції собак вже забрали майже 150 врятованих тварин з Херсонщини, які потребували допомоги та постраждали через підрив дамби на Каховській ГЕС. Попри це, притулок все ще має на своєму утриманні котів і собак, які активно шукають нових власників.