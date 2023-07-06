Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Истории из жизни arrow Владелица приюта для животных из Ирпеня, чьи фото облетели весь мир, просит о помощи arrow

Владелица приюта для животных из Ирпеня, чьи фото облетели весь мир, просит о помощи

6 июля 2023 03:51
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Владелица приюта для животных из Ирпеня, чьи фото облетели весь мир, просит о помощи
Волонтер Настя Тихая из Ирпеня со спасенными собаками. Фото: stasia_tihaia
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Волонтер Анастасия Тихая из Ирпеня, чьи фото по спасению животных облетели весь мир, просит о помощи для приюта. По ее словам, деньги пойдут на лечение животных и закрытие долгов по предварительным медицинским услугам.

Об этом девушка написала в Instagram.

Читайте также:

Финансовая помощь для убежища

"200 000 грн долга… за неделю. На будущую неделю нужно еще где-то 100 000 грн. Эти деньги пойдут на спасение сверхсложных животных. Все кошмары, которые с ними были, я даже написать не могу, потому что инста (Instagram — Ред.) сразу заблокирует", — написала девушка в публикации.

Волонтер призывает неравнодушных помочь закрыть долги, поскольку животных перестанут лечить.

"Каждый врач, каждая больница каждый раз меня спрашивает "как вы справляетесь?" и я всегда говорила, что это благодаря вашей поддержке! Но последнее сбор был не закрыт и это все повалило как снежный шар… я боюсь что это конец", — поделилась Анастасия Тихая.

Для финансовой помощи животным можно воспользоваться:

  • картой Монобанк Анастасия Т. 5375414115367020
  • PayPal [email protected]
  • Новой почтой — Ирпень, отделение 12, Тихая Анастасия, +380980681366

Реквизиты можно скопировать, по ссылке в шапке профиля — stasia_tihaia. Отчетность на странице @report_dom_khvostov.

Источник: stasia_tihaia

Напомним, что из Одесского центра адопции собак уже забрали почти 150 спасенных животных из Херсона, которые нуждались в помощи и пострадали из-за подрыва дамбы на Каховской ГЭС. Несмотря на это, убежище все еще имеет на своем содержании кошек и собак, активно ищущих новых владельцев.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:38 Мобилизация в Украине: какая область лидирует по количеству уклонистов

06:08 Сотрудники ТЦК отбирают телефоны и личные вещи: как действовать украинцам

06:23 Повышение пенсий с 1 июля: какие суммы получат украинцы

06:40Лом цветных металлов: сколько стоит 1 кг меди по регионам Украины

05:35 Ограниченно пригодных будут мобилизовать, но есть важное условие: что важно знать

None

Спецпроект "Герои в тылу": как команда "Зоопатруля" спасала животных от голодной смерти

Новость с видео

03:24 Сержант Маркус ответил на жесткое видео Бутусова с военными

Новость с фото

00:44По Украине ширится воздушная тревога: угроза атаки ракет и БпЛА

09:51 Мудрик продолжит карьеру в топ-клубе: готовят трансфер

обновлено:

20:29 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

10:16 Трубин получил предложение от известного клуба: "Шахтер" прощается с голкипером

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз