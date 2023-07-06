Владелица приюта для животных из Ирпеня, чьи фото облетели весь мир, просит о помощи

Волонтер Настя Тихая из Ирпеня со спасенными собаками. Фото: stasia_tihaia

Волонтер Анастасия Тихая из Ирпеня, чьи фото по спасению животных облетели весь мир, просит о помощи для приюта. По ее словам, деньги пойдут на лечение животных и закрытие долгов по предварительным медицинским услугам.

Об этом девушка написала в Instagram.

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"200 000 грн долга… за неделю. На будущую неделю нужно еще где-то 100 000 грн. Эти деньги пойдут на спасение сверхсложных животных. Все кошмары, которые с ними были, я даже написать не могу, потому что инста (Instagram — Ред.) сразу заблокирует", — написала девушка в публикации.

Волонтер призывает неравнодушных помочь закрыть долги, поскольку животных перестанут лечить.

"Каждый врач, каждая больница каждый раз меня спрашивает "как вы справляетесь?" и я всегда говорила, что это благодаря вашей поддержке! Но последнее сбор был не закрыт и это все повалило как снежный шар… я боюсь что это конец", — поделилась Анастасия Тихая.

Для финансовой помощи животным можно воспользоваться:

картой Монобанк Анастасия Т. 5375414115367020

PayPal [email protected]

Новой почтой — Ирпень, отделение 12, Тихая Анастасия, +380980681366

Реквизиты можно скопировать, по ссылке в шапке профиля — stasia_tihaia. Отчетность на странице @report_dom_khvostov.

Источник: stasia_tihaia

Напомним, что из Одесского центра адопции собак уже забрали почти 150 спасенных животных из Херсона, которые нуждались в помощи и пострадали из-за подрыва дамбы на Каховской ГЭС. Несмотря на это, убежище все еще имеет на своем содержании кошек и собак, активно ищущих новых владельцев.