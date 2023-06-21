"Витягнути кулю чи уламок стало рутиною": лікар про роботу на передовій

Лікар-хірург Олег. Фото: 128 ОГШБр

Для лікарів, які працюють на передовій, витягнути кулю чи уламок стало щоденною рутиною. Час від часу допомоги потребують і місцеві мешканці.

Історію лікаря-хірурга Олега оприлюднив Генштаб ЗСУ.

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Хірург Олег розповів, що до війни працював ургентним хірургом на Київщині, а згодом у Мукачево. Після повномасштабного вторгнення Росії пішов лікарем на фронт.

"Тут схожа робота, але лише умовно. Характер травм зовсім інший — від куль, осколків, вибухових хвиль", — розповідає Олег.

Він додав, що бригада їхніх лікарів весь час переміщується та працює на різних напрямках. Щоразу в різних умовах і не в дуже хороших умовах. Головне — стабілізувати стан поранених бійців, аби їм змогли надати повноцінну медичну допомогу в нормальних умовах.

"Я не пам’ятаю, скільки операцій провів, думаю, це неможливо підрахувати. Але дуже багато. Під час інтенсивних бойових дій наш пункт приймав по кілька сотень поранених на день. Часто бувало, що привозили дуже важких хлопців. Але (тьху-тьху-тьху!) жоден із них не помер на нашому операційному столі. Витягти кулю чи осколок давно стало рутинною роботою. Навіть забуваю віддати її бійцю — кинув у тазик і побіг до іншого", — розповідає лікар Олег.

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Хірург розповів, що час від часу до їхньої бригади звертаються місцеві мешканці, котрим ніколи не відмовляють.

"Цивільні, зокрема, діти, теж отримують вогнепальні поранення від обстрілів. А ми, зазвичай, стоїмо в таких населених пунктах, куди "швидка" не їздить через небезпеку", — зазначає Олег.

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Хірург розповів, що бійці дуже по-різному поводяться під час операцій. Хтось не дозволяє до себе торкнутися, а хтось може витерпіти все.

"Але бойові травми – це лише частина наслідків війни. Є ще психологічні, які потрібно буде заліковувати дуже довго, десятиліттями. Тому що люди, котрі зараз на війні, повернуться додому зовсім іншими. Вони кардинально змінять погляди на життя. Я це бачу по своїх знайомих і навіть по собі. Психологи і психіатри будуть на вагу золота", — прогнозує лікар.

Нагадаємо, нещодавно у МОЗ розповіли, які лікарі потрібні для допомоги після підриву Каховської ГЕС у Запорізькій та Херсонській областях.