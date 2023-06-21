"Извлечь пулю или уламок стало рутиной": врач о работе на передовой

Врач-хирург Олег. Фото: 128 ОГШБр

Для врачей, работающих на передовой, вытащить шар или обломок стало ежедневной рутиной. Время от времени в помощи нуждаются и местные жители.

Историю врача-хирурга Олега обнародовал Генштаб ВСУ.

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Хирург Олег рассказал, что до войны работал ургентным хирургом в Киевской области, а затем в Мукачево. После полномасштабного вторжения России пошел врачом на фронт.

"Здесь похожа работа, но только условно. Характер травм совсем другой – от пуль, осколков, взрывных волн", — рассказывает Олег.

Он добавил, что бригада их врачей все время перемещается и работает по разным направлениям. Каждый раз в разных условиях и не в очень хороших условиях. Главное — стабилизировать состояние раненых бойцов, чтобы им смогли оказать полноценную медицинскую помощь в нормальных условиях.

"Я не помню, сколько операций провел, думаю, это невозможно подсчитать. Но очень много. Во время интенсивных боевых действий наш пункт принимал по несколько сотен раненых в день. Часто бывало, что привозили очень тяжелых ребят. Но (тьфу-тьфу) -тьфу!) ни один из них не умер на нашем операционном столе. Вытащить пулю или осколок давно стало рутинной работой. Даже забываю отдать ее бойцу — бросил в тазик и побежал в другое", — рассказывает врач Олег.

Мирные жители на фронте: помощь врачей

Хирург рассказал, что время от времени в их бригаду обращаются местные жители, которым никогда не отказывают.

"Гражданские, в частности, дети, тоже получают огнестрельные ранения от обстрелов. А мы, как правило, стоим в таких населенных пунктах, куда "скорая" не ездит из-за опасности", — отмечает Олег.

Как война влияет на бойцов

Хирург рассказал, что бойцы очень по-разному ведут себя во время операций. Кто-то не позволяет себе коснуться, а кто-то может вытерпеть все.

"Но боевые травмы — это лишь часть последствий войны. Есть еще психологические, которые нужно будет залечивать очень долго десятилетиями. Потому что люди, которые сейчас на войне, вернутся домой совсем другими. Они кардинально изменят взгляды на жизнь. Я это вижу по своим знакомых и даже по себе. Психологи и психиатры будут на вес золота", — прогнозирует врач.

Напомним, недавно в Минздраве рассказали, какие врачи нужны для помощи после подрыва Каховской ГЭС в Запорожской и Херсонской областях.