Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Истории из жизни arrow "Извлечь пулю или уламок стало рутиной": врач о работе на передовой arrow

"Извлечь пулю или уламок стало рутиной": врач о работе на передовой

21 июня 2023 18:33
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
"Извлечь пулю или уламок стало рутиной": врач о работе на передовой
Врач-хирург Олег. Фото: 128 ОГШБр
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Для врачей, работающих на передовой, вытащить шар или обломок стало ежедневной рутиной. Время от времени в помощи нуждаются и местные жители.

Историю врача-хирурга Олега обнародовал Генштаб ВСУ.

Читайте также:

Как врачи работают на передовой

Хирург Олег рассказал, что до войны работал ургентным хирургом в Киевской области, а затем в Мукачево. После полномасштабного вторжения России пошел врачом на фронт.

"Здесь похожа работа, но только условно. Характер травм совсем другой – от пуль, осколков, взрывных волн", — рассказывает Олег.

Он добавил, что бригада их врачей все время перемещается и работает по разным направлениям. Каждый раз в разных условиях и не в очень хороших условиях. Главное — стабилизировать состояние раненых бойцов, чтобы им смогли оказать полноценную медицинскую помощь в нормальных условиях.

"Я не помню, сколько операций провел, думаю, это невозможно подсчитать. Но очень много. Во время интенсивных боевых действий наш пункт принимал по несколько сотен раненых в день. Часто бывало, что привозили очень тяжелых ребят. Но (тьфу-тьфу) -тьфу!) ни один из них не умер на нашем операционном столе. Вытащить пулю или осколок давно стало рутинной работой. Даже забываю отдать ее бойцу — бросил в тазик и побежал в другое", — рассказывает врач Олег.

Мирные жители на фронте: помощь врачей

Хирург рассказал, что время от времени в их бригаду обращаются местные жители, которым никогда не отказывают.

"Гражданские, в частности, дети, тоже получают огнестрельные ранения от обстрелов. А мы, как правило, стоим в таких населенных пунктах, куда "скорая" не ездит из-за опасности", — отмечает Олег.

Как война влияет на бойцов

Хирург рассказал, что бойцы очень по-разному ведут себя во время операций. Кто-то не позволяет себе коснуться, а кто-то может вытерпеть все.

"Но боевые травмы — это лишь часть последствий войны. Есть еще психологические, которые нужно будет залечивать очень долго десятилетиями. Потому что люди, которые сейчас на войне, вернутся домой совсем другими. Они кардинально изменят взгляды на жизнь. Я это вижу по своим знакомых и даже по себе. Психологи и психиатры будут на вес золота", — прогнозирует врач.

Напомним, недавно в Минздраве рассказали, какие врачи нужны для помощи после подрыва Каховской ГЭС в Запорожской и Херсонской областях.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

14:45 Будет ли Китай поддерживать Украину в войне: лидер КНР сделал новое заявление

Новость с видео

06:17 Потеря Leopard и Bradley: главный сержант Маркус обратился к украинцам

11:54 Военнообязанные будут проходить медкомиссию по новой схеме: что изменилось

09:22 Россияне подставили известного украинского певца: тот не стал молчать

07:45 Штрафы в более чем 33 тыс. грн: украинцев ждет наказание за игнорирование налоговой

None

Ядерная угроза в Украине сегодня: Запорожская ЗАЭС уже заминирована, что дальше

20:52 Стало известно, сколько стоит один пуск ракеты из Patriot

04:58 Правительство уменьшило предельный возраст призывников: что это значит

06:15Украинцев предупредили о повышении еще одного тарифа: что известно

Новость с фото

01:11По Украине ширилась воздушная тревога

Новость с видео

19:57 Почему снятых с военного учета не выпустят за границу: комментарий адвоката

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас