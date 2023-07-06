Військовий розповів, чому 24 лютого не підірвали мости на Чонгар

Іван Сестриватовський. Фото: скриншот з відео "Української правди"

Український військовий 48-річний Іван Сестриватовський 24 лютого 2022 року служив на кордоні з Кримом. Коли почалося повномасштабне вторгнення РФ, він мав би підірвати мости.

В інтерв'ю "Українській правді" він розповів, чому не вдалося цього зробити.

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Чи були заміновані мости

"Я сподівався, що вони не ризикнуть піти на вторгнення. По-особливому укріплення на Чонгарі не готували. Але там усе було заміновано заздалегідь, ще з 2014 року. Усі мости — там був залізничний міст, і так само два мости з Чонгара — були заміновані. Перед повномасштабною війною ці мінування перевіряли. Я можу помилятися, але це було десь за тижні півтора-два", — зауважив Іван.

За його словами, він намагався підірвати мости, проте не вдалося. Є два варіанти подій — або висадилась диверсійна група, або дроти підриву пошкодили мінометним обстрілом.

Удар по мосту біля Чонгара від ЗСУ

Нещодавно українська армія завдала удару по мосту біля Чонгара ракетою Storm Shadow. Цей вид озброєнь продемонстрував свою ефективність у російсько-українській війні.

Нагадаємо, окупанти, після того як Чонгарський міст був пошкоджений, швидко звели понтонну переправу. Цей "екстремальний" спосіб заміни мосту не новий для загарбників, вони раніше використовували подібну тактику біля Антонівського мосту.