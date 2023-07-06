Военный рассказал, почему 24 февраля не взорвали мосты на Чонгар

Иван Сестриватовский. Фото: скриншот с видео "Украинской правды"

Украинский военный 48-летний Иван Сестриватовский 24 февраля 2022 года служил на границе с Крымом. Когда началось полномасштабное вторжение РФ, он должен был взорвать мосты.

В интервью "Украинской правде" он рассказал, почему не удалось этого сделать.

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Были ли на самом деле заминированы мосты

"Я надеялся, что они не рискнут пойти на вторжение. Особенно укрепления на Чонгаре не готовили. Но там все было заминировано заранее, еще с 2014 года. Все мосты — там был железнодорожный мост, и так же два моста из Чонгара — были заминированные. Перед полномасштабной войной эти минирования проверяли. Я могу ошибаться, но это было где-то через недели полторы-две", — заметил Иван.

По его словам, он пытался взорвать мосты, однако не удалось. Есть два варианта событий — либо высадилась диверсионная группа, либо провода подрыва повредили минометным обстрелом.

Удар по мосту возле Чонгара от ВСУ

Недавно украинская армия нанесла удар по мосту возле Чонгара ракетой Storm Shadow. Этот вид вооружений показал свою эффективность в российско-украинской войне.

Напомним, оккупанты, после того как Чонгарский мост был поврежден, быстро построили понтонную переправу. Этот "экстремальный" способ замены моста не нов для захватчиков, они раньше использовали подобную тактику возле Антоновского моста.