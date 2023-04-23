Військова несподіванка: у бійця ЗСУ у щелепі застрягла куля

У військового ЗСУ в щелепі знайшли кулю. Фото: Facebook

У бійця Збройних сил України у щелепі застрягла куля. Він дізнався про це лише тоді, коли робив рентген.

Про це пише на своій сторінці у Facebook волонтерка Оксана Корчинська.

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Військовий розповів, що йому щось вдарило в щоку та вибило два зуби. Зокрема, він переживав, що згодом треба до стоматолога.

"Оглядаємо легких, один каже, що дайте покурити та відпустіть назад на позиції, тільки гляньте, бо щось вдарило в щоку (на цьому місці невеликий поріз без кровотечі), вибило два зуба. Переживає, що згодом треба до стоматолога їхати... Робимо рентген, замість двох зубів у щелепі застрягла куля", — написала волонтерка.

Також вона опублікувала рентгенівський знімок, на якому можна побачити кулю в щелепі.

У військового у щелепі виявили кулю. Фото: Facebook

Де і коли це сталось — інформації немає. Відомо лише місце — прифронтовий стабпункт.

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