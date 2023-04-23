Военная неожиданность: у бойца ВСУ в челюсти застряла пуля

У военного ВСУ в челюсти обнаружили пулю. Фото: Facebook

У бойца Вооруженных сил Украины в челюсти застряла пуля. Он узнал это только тогда, когда делал рентген.

Об этом пишет на своей странице в Facebook волонтер Оксана Корчинская.

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Военный рассказал, что ему что-то ударило в щеку и выбило два зуба. В частности, он переживал, что впоследствии нужно идти стоматологу.

"Осматриваем легких, один говорит, что дайте покурить и отпустите обратно на позиции, только посмотрите, потому что что-то ударило в щеку (на этом месте небольшой порез без кровотечения), выбило два зуба. Переживает, что впоследствии нужно к стоматологу ехать... Делаем рентген, вместо двух зубов в челюсти застряла пуля", — написала волонтер.

Также волонтер опубликовала рентгеновский снимок, на котором можно увидеть пулю в челюсти.

У военного в челюсти обнаружили пулю. Фото: Facebook

Где и когда это произошло, информации нет. Известно только место — прифронтовой стабпункт.

Напомним, головные боли не воспринимают как серьезные расстройства, поскольку они преимущественно носят эпизодический характер, не приводят к смерти и не заразны. В то же время головные боли являются одними из наиболее распространенных расстройств нервной системы. Об этом сообщили в Центре общественного здоровья Украины.