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Вийшов з колонії, і через пів року мобілізували: окупант розповів, як потрапив на війну

28 серпня 2023 17:48
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Валерія Пержун
редактор
Вийшов з колонії, і через пів року мобілізували: окупант розповів, як потрапив на війну
Полонений окупант. Фото: скриншот з відео
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор

В армії РФ панує свавілля. Майбутніх окупантів належним чином не готують, не виплачують обіцяних коштів та врешті залишають помирати після отримання поранень. 

Про це розповів полонений окупант, передає командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський

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Що відомо про полоненого окупанта

Полоненому рядовому полку 1008, Бєрднігуряєву Кліму Максімовічу 32 роки. Чоловік родом з Калмикії. У серпні 2022 року він вийшов на свободу з тюрьми. А вже у січні за ним прийшли з погрозами воєнкоми. 

"Після звільнення з колонії був під наглядом, мав прибувати відмічатися в органи федеральної системи виконання покарань, там були співробітники військкомату. Вони стали погрожувати і казали, або піде служити, або сяде у в’язницю, бо йому підкинуть наркотики", — інформує Сирський. 

За словами окупанта, у РФ такі погрози — поширене явище. 

13 липня росіянин вже підписав контракт. Обіцяли окупанту багато: і гроші, і офіцерське звання, бо у нього є вища освіта. 

"Йому обіцяли, що знімуть судимості, а також платити 200 000 рублів, але прийшло лише 37500", — йдеться у повідомленні. 

Підготовка мобілізованого складалася із пропущених занять на полігоні та самовільних поїздок додому. До того ж, за словами полоненого окупанта, рівень підготовки інструкторів низький. 

З ііще більшим свавіллям власного командування роіянин зіткнувся вже на фронті. 

"На позиціях не було води, шукали їжу в залишках сухпайків. Мали виконувати відволікаючі маневри, викликати вогонь на себе", — розповідає окупант. 

В полон до України потрапив після штурму. 

"Їхню групу закидали гранатами, отримав контузію та поранення. Товариші кинули його та відступили. Він ледь не стік кров’ю. Потрапив у полон, де йому врятували життя", — резюмував Сирський.

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Скриншот повідомлення О. Сирського

Нагадаємо, у ГУР розповіли, скільки росіян захотіли здатися в полон з початку роботи проєкту "Хочу жить".

Також ми писали, як армія РФ "дбає" про своїх військових: "їхав на збори, а потрапив на війну".

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