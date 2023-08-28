Вышел из колонии, и через полгода мобилизовали: оккупант рассказал, как попал на войну

Пленный оккупант. Фото: скриншот с видео

В армии РФ царит произвол. Будущих оккупантов должным образом не готовят, не выплачивают обещанные средства и затем оставляют умирать после получения ранений.

Об этом рассказал пленный оккупант, передает командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.

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Пленному рядовому полка 1008 Берднигуряеву Климу Максимовичу 32 года. Мужчина родом из Калмыкии. В августе 2022 года он вышел на свободу из тюрьмы. А уже в январе за ними пришли с угрозами военкомы.

"После освобождения из колонии был под наблюдением, должен был прибывать отмечаться в органы федеральной системы исполнения наказаний, там были сотрудники военкомата. Они стали угрожать и говорили, либо пойдет служить, либо сядет в тюрьму, потому что ему подбросят наркотики", — информирует Сырский.

По словам оккупанта, в РФ такие угрозы — распространенное явление.

13 июля россиянин уже подписал контракт. Обещали оккупанту многое: и деньги, и офицерское звание, потому что у него есть высшее образование.

"Ему обещали, что снимут судимости, а также платить 200 000 рублей, но пришло только 37 500", — говорится в сообщении.

Подготовка мобилизованного состояла из пропущенных занятий на полигоне и самовольных поездок домой. К тому же, по словам пленника, уровень подготовки инструкторов низкий.

С еще большим произволом собственного командования роянин столкнулся уже на фронте.

"На позициях не было воды, искали пищу в остатках сухпайков. Должны были выполнять отвлекающие маневры, вызывать огонь на себя", — рассказывает оккупант.

В плен в Украину попал после штурма.

"Их группу забросали гранатами, получил контузию и ранения. Товарищи бросили его и отступили. Он едва не истек кровью. Попал в плен, где ему спасли жизнь", — резюмировал Сырский.

Скриншот сообщения А. Сырского

Напомним, в ГУР рассказали, сколько россиян захотели сдаться в плен с начала работы проекта "Хочу жить".

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