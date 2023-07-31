"Відкинуло так, що опинилася у коридорі": жителька Кривого Рогу розповіла про пережите
Вранці 31 липня РФ вдарила двома ракетами по Кривому Рогу. Одна з них влучила у навчальний заклад, інша —зруйнувала частину багатоквартирного будинку з четвертого по дев'ятий поверхи. Мешканка цього будинку розповіла, як вибух заскочив її зненацька.
Про це інформує місцеве видання "На часі".
Що розповіла жителька Кривого Рогу про ракетний удар по її будинку
Жителька Кривого Рогу Людмила Коваль емоційно розповіла журналістам про пережите. Вона проживає на четвертому поверсі, якраз у тому під'їзді, в який влучила ракета.
В момент удару жінка була лише в двох метрах від вікна, бо перевіряла показники газового лічильника.
"Повернулась до газового лічильника, щоб передати свідчення щодо газу. Сьогодні останній день. І раптом мене відкинуло так, що я опинилася у коридорі", — зазначила вона.
На щастя, жінка відбулася лише травмами.
"Я спочатку нічого не зрозуміла. Потім глянула — а я вся посічена, все... Повернулась — усі вікна, усі двері вибиті… Потім тільки коли мене відкинуло, я почула вибух… Дуже дивно все сталося", — розповіла Людмила Коваль.
Жінка вдячна рятувальникам і відзначила їх оперативну пошукову роботу після "прильоту".
"Хвилин за п'ять почали МНСники бігати, кричати, шукати всіх. Слава богу, сусіди всі живі...Ну що сказати? Орки є орки!" — підсумувала вона.
Нагадаємо, у Кривому Розі збільшилась кількість загиблих, серед них дитина.
Також Зеленський відреагував на обстріл Кривого Рогу та Херсона.