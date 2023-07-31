"Відкинуло так, що опинилася у коридорі": жителька Кривого Рогу розповіла про пережите

Жителька будинку, в який влучила ракета. Фото: скриншот з відео "На часі"

Вранці 31 липня РФ вдарила двома ракетами по Кривому Рогу. Одна з них влучила у навчальний заклад, інша —зруйнувала частину багатоквартирного будинку з четвертого по дев'ятий поверхи. Мешканка цього будинку розповіла, як вибух заскочив її зненацька.

Про це інформує місцеве видання "На часі".

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Жителька Кривого Рогу Людмила Коваль емоційно розповіла журналістам про пережите. Вона проживає на четвертому поверсі, якраз у тому під'їзді, в який влучила ракета.

В момент удару жінка була лише в двох метрах від вікна, бо перевіряла показники газового лічильника.

"Повернулась до газового лічильника, щоб передати свідчення щодо газу. Сьогодні останній день. І раптом мене відкинуло так, що я опинилася у коридорі", — зазначила вона.

На щастя, жінка відбулася лише травмами.

"Я спочатку нічого не зрозуміла. Потім глянула — а я вся посічена, все... Повернулась — усі вікна, усі двері вибиті… Потім тільки коли мене відкинуло, я почула вибух… Дуже дивно все сталося", — розповіла Людмила Коваль.

Жінка вдячна рятувальникам і відзначила їх оперативну пошукову роботу після "прильоту".

"Хвилин за п'ять почали МНСники бігати, кричати, шукати всіх. Слава богу, сусіди всі живі...Ну що сказати? Орки є орки!" — підсумувала вона.

Нагадаємо, у Кривому Розі збільшилась кількість загиблих, серед них дитина.

Також Зеленський відреагував на обстріл Кривого Рогу та Херсона.