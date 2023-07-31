"Отбросило так, что оказалась в коридоре": жительница Кривого Рога рассказала о пережитом

Жительница дома, в который попала ракета. Фото: скриншот с видео "На часі"

Утром 31 июля РФ ударила двумя ракетами по Кривому Рогу. Одна из них попала в учебное заведение, другая — разрушила часть многоквартирного дома с четвертого по девятый этажи. Жительница этого дома рассказала, как взрыв застал ее врасплох.

Об этом сообщает местное издание "На часі".

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Жительница Кривого Рога Людмила Коваль эмоционально рассказала журналистам о пережитом. Она проживает на четвертом этаже, как раз в том подъезде, в который попала ракета.

В момент удара женщина была всего в двух метрах от окна, потому что проверяла показатели газового счетчика.

"Повернулась к газовому счетчику, чтобы передать показания по газу. Сегодня последний день. И вдруг меня отбросило так, что я оказалась в коридоре", — поделилась она.

К счастью, женщина отделалась только травмами.

"Я сначала ничего не поняла. Потом взглянула — а я вся иссечена, вся... Вернулась — все окна, все двери выбиты... Потом только когда меня отбросило, я услышала взрыв... Очень странно все произошло", — рассказала Людмила Коваль.

Женщина благодарна спасателям и отметила их оперативную поисковую работу по прилету.

"Минут через пять начали МЧСники бегать, кричать, искать всех. Слава богу, соседи все живы... Ну что сказать? Орки есть орки!" — подытожила она.

Напомним, в Кривом Роге увеличилось количество погибших, в том числе ребенок.

Также Зеленский отреагировал на обстрелы Кривого Рога и Херсона.