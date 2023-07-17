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В окупованому Сімферополі з'явилося багато українських постерів: в чому причина

17 липня 2023 17:10
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
В окупованому Сімферополі з'явилося багато українських постерів: в чому причина
Український постер "Крим". Фото: Жовта стрічка
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Рух спротиву на тимчасово окупованих територіях України "Жовта стрічка" провела нічний рейд у Сімферополі. Українські патріоти попри небезпеку продовжують працювати.

Про це повідомила "Жовта стрічка" у своєму телеграм-каналі.

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"Нам вдалося наклеїти постери в самому центрі Сімферополя. Всі ви бачили новини зранку, кожна бавовна тільки підбадьорює кримчан, які чекають на ЗСУ!" — зазначили у повідомленні. 

Постери українців

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Постер "Крим!". Фото: Жовта стрічка
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Постер "Сімферополь — українське місто". Фото: Жовта стрічка
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Постер "Крим!". Фото: Жовта стрічка
Нет описания фото.
Напис на мосту "Крым — Украина". Фото: Жовта стрічка
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Постер "Крим — це Україна". Фото: Жовта стрічка

Нагадаємо, після щонайменше двох вибухів на Кримському мосту у ніч з 16 на 17 липня, прогнозів щодо розвитку воєнних подій в Україні побільшало. Так, військовий та громадський діяч Віктор Ягун заявив, що росіяни будуть змушені відступати з Херсонщини та Запоріжжя. 

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