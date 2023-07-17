В окупованому Сімферополі з'явилося багато українських постерів: в чому причина

Український постер "Крим". Фото: Жовта стрічка

Рух спротиву на тимчасово окупованих територіях України "Жовта стрічка" провела нічний рейд у Сімферополі. Українські патріоти попри небезпеку продовжують працювати.

Про це повідомила "Жовта стрічка" у своєму телеграм-каналі.

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Чекають на ЗСУ

"Нам вдалося наклеїти постери в самому центрі Сімферополя. Всі ви бачили новини зранку, кожна бавовна тільки підбадьорює кримчан, які чекають на ЗСУ!" — зазначили у повідомленні.

Постери українців

Постер "Крим!". Фото: Жовта стрічка

Постер "Сімферополь — українське місто". Фото: Жовта стрічка

Постер "Крим!". Фото: Жовта стрічка

Напис на мосту "Крым — Украина". Фото: Жовта стрічка

Постер "Крим — це Україна". Фото: Жовта стрічка

Нагадаємо, після щонайменше двох вибухів на Кримському мосту у ніч з 16 на 17 липня, прогнозів щодо розвитку воєнних подій в Україні побільшало. Так, військовий та громадський діяч Віктор Ягун заявив, що росіяни будуть змушені відступати з Херсонщини та Запоріжжя.