В окупованому Сімферополі з'явилося багато українських постерів: в чому причина
Рух спротиву на тимчасово окупованих територіях України "Жовта стрічка" провела нічний рейд у Сімферополі. Українські патріоти попри небезпеку продовжують працювати.
Про це повідомила "Жовта стрічка" у своєму телеграм-каналі.
Чекають на ЗСУ
"Нам вдалося наклеїти постери в самому центрі Сімферополя. Всі ви бачили новини зранку, кожна бавовна тільки підбадьорює кримчан, які чекають на ЗСУ!" — зазначили у повідомленні.
Постери українців
Нагадаємо, після щонайменше двох вибухів на Кримському мосту у ніч з 16 на 17 липня, прогнозів щодо розвитку воєнних подій в Україні побільшало. Так, військовий та громадський діяч Віктор Ягун заявив, що росіяни будуть змушені відступати з Херсонщини та Запоріжжя.