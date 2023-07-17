Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Истории из жизни arrow В оккупированном Симферополе появилось много украинских постеров: в чем причина arrow

В оккупированном Симферополе появилось много украинских постеров: в чем причина

17 июля 2023 17:10
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В оккупированном Симферополе появилось много украинских постеров: в чем причина
Украинский постер "Крым". Фото: Жовта стрічка
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Движение сопротивления на временно оккупированных территориях Украины "Жовта стрічка" провела ночной рейд в Симферополе. Украинские патриоты, несмотря на опасность, продолжают работать.

Об этом сообщила "Жовта стрічка" в своем телеграмм-канале.

Читайте также:

Ждут ВСУ

"Нам удалось наклеить постеры в самом центре Симферополя. Все вы видели новости утром, каждый хлопок только ободряет крымчан, ожидающих ВСУ!" — отметили в сообщении.

Постеры украинцев

Возможно, это изображение газетный киоск, улица и текст
Постер "Крым!". Фото: Жовта стрічка
Возможно, это изображение текст
Постер "Симферополь — украинский город". Фото: Жовта стрічка
Возможно, это изображение улица и текст
Постер "Крым!". Фото: Жовта стрічка
Нет описания фото.
Надпись на мосту "Крым — Украина". Фото: Жовта стрічка
Возможно, это изображение турникет и текст
Постер "Крым — это Украина". Фото: Жовта стрічка

Напомним, после как минимум двух взрывов на Крымском мосту в ночь с 16 на 17 июля, прогнозов по развитию военных событий в Украине стало больше. Так, военный и общественный деятель Виктор Ягун заявил, что россияне будут вынуждены отступать из Херсонской и Запорожской области.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

22:38 В Киеве работники ТЦК придумали новый способ "заманить" мужчин в военкомат

06:40Цена на драгоценные металлы: сколько стоит 1г золота в Украине

23:20 Вождение под хмельком: изменились правила проверки водителей

Новость с фото

00:44По Украине ширится воздушная тревога: угроза атаки ракет и БпЛА

Новость с видео

07:00Блэкаут не за горами: Одесчина готовится к отключениям электроэнергии

None

Фонд MK Foundation передал пограничникам минивэны и машины скорой помощи

обновлено:

02:25Взрывы раздаются в Черкасской области: обстрел ракетами

Новость с фото

13:18 Сергея Бабкина обвинили в поддержке россиян

07:46 Мудрик стал трансферной целью двух известных клубов

10:48 Когда в Украине перестанут раздавать повестки на улицах: что говорит закон

17:30 Сержант Маркус рассказал о серьезных потерях техники и объявил большой сбор

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз