В оккупированном Симферополе появилось много украинских постеров: в чем причина

Украинский постер "Крым". Фото: Жовта стрічка

Движение сопротивления на временно оккупированных территориях Украины "Жовта стрічка" провела ночной рейд в Симферополе. Украинские патриоты, несмотря на опасность, продолжают работать.

Об этом сообщила "Жовта стрічка" в своем телеграмм-канале.

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"Нам удалось наклеить постеры в самом центре Симферополя. Все вы видели новости утром, каждый хлопок только ободряет крымчан, ожидающих ВСУ!" — отметили в сообщении.

Постеры украинцев

Постер "Крым!". Фото: Жовта стрічка

Постер "Симферополь — украинский город". Фото: Жовта стрічка

Постер "Крым!". Фото: Жовта стрічка

Надпись на мосту "Крым — Украина". Фото: Жовта стрічка

Постер "Крым — это Украина". Фото: Жовта стрічка

Напомним, после как минимум двух взрывов на Крымском мосту в ночь с 16 на 17 июля, прогнозов по развитию военных событий в Украине стало больше. Так, военный и общественный деятель Виктор Ягун заявил, что россияне будут вынуждены отступать из Херсонской и Запорожской области.