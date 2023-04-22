В океані відшукали корабель часів Другої світової війни, який затонув з тисячею людей на борту

Транспортний корабель Montevideo Maru, який затонув у 1942 році. Фото: Silentworld Foundation

Дослідники морських глибин знайшли уламки японського транспортного судна Montevideo Maru, яке затонуло біля Філіппін. Під час Другої світової війни на цьому судні загинуло до тисячі військових і цивільних австралійців.

Про це повідомляє BBC.

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Це була найгірша морська катастрофа в Австралії: американський підводний човен торпедував судно, не знаючи, що воно було наповнене полоненими, захопленими в Папуа-Новій Гвінеї. Montevideo Maru затонув у липні 1942 року.

Корабель був уражений торпедами USS Sturgeon і швидко пішов на воду.

Розмовляючи по телефону з пошукового судна, капітан Тернер сказав, що після удару Montevideo Maru пішов під воду протягом 11 хвилин. Лише три рятувальні човни були спущені на воду, і 102 японців зі складу екіпажу та охорони добралися на них до Філіппін.

Місія з пошуків корабля

Австралійська морська археологічна група Silentworld Foundation організувала місію за підтримки голландської глибоководної дослідницької компанії під назвою Fugro. Уламки були виявлені автономним підводним апаратом (AUV) на глибині понад 4000 м — це глибше, ніж уламки Титаніка.

Фахівці австралійської морської археологічної групи. Фото: Silentworld Foundation

Капітан Роджер Тернер, технічний фахівець у пошуковій групі, розповів, що "тепер це військова могила, це гробниця, до якої потрібно ставитися з належною повагою".

За його словами, учасники місії змогли наблизитися до уламків корабля на відстань 45 метрів.

"Це був момент емоцій, коли ми побачили зображення корабля, закриті кришки люків, де утримували в’язнів під час подорожі", — розповів він.

Пошуки почалися 6 квітня в Південно-Китайському морі, за 110 км на північний захід від Лусона на Філіппінах, і затонулий корабель був знайдений через 12 днів.

Потім знадобилося кілька днів, щоб перевірити затонулий корабель за допомогою експертного аналізу морських археологів, консерваторів та інших спеціалістів, у тому числі колишніх військово-морських офіцерів.

Сканування уламків, включаючи трюм, фок-щоглу та носову частину, збігалися з деталями, позначеними на малюнках корабля.

Корабель Montevideo Maru на морському дні. Фото: Silentworld Foundation

Чи будуть діставати корабель з води

У Silentworld заявили, що затонулий корабель ніхто не турбуватиме — людські останки чи артефакти не будуть видалені.

Прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албанезе заявив, що "нарешті місце спочинку загублених душ Montevideo Maru знайдено".

"Ми сподіваємося, що сьогоднішні новини принесуть певну втіху близьким, які довго чекали", — сказав він.

Silentworld повідомляє, що загалом приблизно 1089 жертв походять з 14 країн, і не вдалося знайти всіх їхніх найближчих родичів. Але нащадки жертв можуть зареєструватися в Силах оборони Австралії, щоб отримувати інформацію про розслідування та майбутні вшанування.

Нагадаємо, раніше дослідникам вдалося зняти унікальні кадри "Титаніка" у високій роздільній здатності. Завдяки цьому вдасться ще точніше відстежити, що відбувається з кораблем на дні океану.