Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Истории из жизни arrow В океане отыскали корабль времен Второй мировой войны, затонувший с тысячей людей на борту arrow

В океане отыскали корабль времен Второй мировой войны, затонувший с тысячей людей на борту

22 апреля 2023 11:14
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
В океане отыскали корабль времен Второй мировой войны, затонувший с тысячей людей на борту
Транспортный корабль Montevideo Maru, затонувший в 1942 году. Фото: Silentworld Foundation
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Исследователи морских глубин обнаружили обломки японского транспортного судна Montevideo Maru, затонувшего у Филиппин. Во время Второй мировой войны на этом судне погибли до тысячи военных и гражданских австралийцев.

Об этом сообщает BBC.

Читайте также:

Что известно о морской катастрофе

Это была худшая морская катастрофа в Австралии: американская подлодка торпедировала судно, не зная, что оно было наполнено пленными, захваченными в Папуа-Новой Гвинее. Montevideo Maru затонул в июле 1942 года.

Корабль был поражен торпедами USS Sturgeon и быстро ушел под воду.

Беседуя по телефону с поискового судна, капитан Тернер сказал, что после удара Montevideo Maru ушел под воду в течение 11 минут. Лишь три спасательные лодки были спущены на воду, и 102 японцев из состава экипажа и охраны добрались на них до Филиппин.

Миссия по поискам корабля

Австралийская морская археологическая группа Silentworld Foundation организовала миссию при поддержке голландской глубоководной исследовательской компании под названием Fugro. Обломки были обнаружены автономным подводным аппаратом (AUV) на глубине более 4000 м — это глубже, чем обломки Титаника.

Специалисты австралийской морской археологической группы. Фото: Silentworld Foundation
Специалисты австралийской морской археологической группы. Фото: Silentworld Foundation

Капитан Роджер Тернер, технический специалист в поисковой группе, рассказал, что "теперь это военная могила, это гробница, к которой нужно относиться с должным уважением".

По его словам, участники миссии смогли приблизиться к обломкам корабля на расстояние 45 метров.

"Это был момент эмоций, когда мы увидели изображение корабля, закрытые крышки люков, где содержались заключенные во время путешествия", — рассказал он.

Поиски начались 6 апреля в Южно-Китайском море, в 110 км северо-западнее Лусона на Филиппинах, и затонувший корабль был найден через 12 дней.

Затем потребовалось несколько дней, чтобы проверить затонувший корабль с помощью экспертного анализа морских археологов, консерваторов и других специалистов, включая бывших военно-морских офицеров.

Сканирование обломков, включая трюм, фок-мачту и носовую часть, совпадало с деталями, обозначенными на рисунках корабля.

Корабль Montevideo Maru на морском дне. Фото: Silentworld Foundation
Корабль Montevideo Maru на морском дне. Фото: Silentworld Foundation

Будут ли доставать корабль из воды

В Silentworld заявили, что затонувший корабль никто не будет беспокоить — человеческие останки или артефакты не будут изъяты.

Премьер-министр Австралии Энтони Албанезе заявил, что "наконец-то место упокоения утерянных душ Montevideo Maru найдено".

"Мы надеемся, что сегодняшние новости принесут определенное утешение близким, которые долго ждали", — сказал он.

Silentworld сообщает, что примерно 1089 жертв происходят из 14 стран, и не удалось найти всех их ближайших родственников. Но потомки жертв могут зарегистрироваться в Силах обороны Австралии, чтобы получать информацию о расследованиях и предстоящих чествованиях.

Напомним, ранее исследователям удалось снять уникальные кадры "Титаника" в высоком разрешении. Благодаря этому удастся еще вернее отследить, что происходит с кораблем на дне океана.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

15:46 Каменских впервые прокомментировала развод с Потапом: рэпер не стал молчать

Новость с фото

18:04 Диктатор, убийца и палач: как выглядят двойники Путина

13:06 В Институте демографии сообщили, что Украина находится на грани смены этнического состава нации

15:25 Только одна категория: кто из украинцев может отказаться от повестки на улице

17:31 Усик с женой покинули Украину: опубликован прощальный снимок

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:48 "Полная мобилизация" в Украине: что это такое и кто под нее подпадает

11:45 Мудрик может уйти из "Челси": на украинца претендуют два клуба

20:30 Что грозит одесситам за неявку в военкомат

13:36 Какие денежные выплаты гарантирует государство военным после демобилизации в 2023 году: список

09:52 Число ликвидированных оккупантов приближается к 180 тысячам: Генштаб обнародовал новую статистику

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас