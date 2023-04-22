В океане отыскали корабль времен Второй мировой войны, затонувший с тысячей людей на борту

Транспортный корабль Montevideo Maru, затонувший в 1942 году. Фото: Silentworld Foundation

Исследователи морских глубин обнаружили обломки японского транспортного судна Montevideo Maru, затонувшего у Филиппин. Во время Второй мировой войны на этом судне погибли до тысячи военных и гражданских австралийцев.

Об этом сообщает BBC.

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Это была худшая морская катастрофа в Австралии: американская подлодка торпедировала судно, не зная, что оно было наполнено пленными, захваченными в Папуа-Новой Гвинее. Montevideo Maru затонул в июле 1942 года.

Корабль был поражен торпедами USS Sturgeon и быстро ушел под воду.

Беседуя по телефону с поискового судна, капитан Тернер сказал, что после удара Montevideo Maru ушел под воду в течение 11 минут. Лишь три спасательные лодки были спущены на воду, и 102 японцев из состава экипажа и охраны добрались на них до Филиппин.

Миссия по поискам корабля

Австралийская морская археологическая группа Silentworld Foundation организовала миссию при поддержке голландской глубоководной исследовательской компании под названием Fugro. Обломки были обнаружены автономным подводным аппаратом (AUV) на глубине более 4000 м — это глубже, чем обломки Титаника.

Специалисты австралийской морской археологической группы. Фото: Silentworld Foundation

Капитан Роджер Тернер, технический специалист в поисковой группе, рассказал, что "теперь это военная могила, это гробница, к которой нужно относиться с должным уважением".

По его словам, участники миссии смогли приблизиться к обломкам корабля на расстояние 45 метров.

"Это был момент эмоций, когда мы увидели изображение корабля, закрытые крышки люков, где содержались заключенные во время путешествия", — рассказал он.

Поиски начались 6 апреля в Южно-Китайском море, в 110 км северо-западнее Лусона на Филиппинах, и затонувший корабль был найден через 12 дней.

Затем потребовалось несколько дней, чтобы проверить затонувший корабль с помощью экспертного анализа морских археологов, консерваторов и других специалистов, включая бывших военно-морских офицеров.

Сканирование обломков, включая трюм, фок-мачту и носовую часть, совпадало с деталями, обозначенными на рисунках корабля.

Корабль Montevideo Maru на морском дне. Фото: Silentworld Foundation

Будут ли доставать корабль из воды

В Silentworld заявили, что затонувший корабль никто не будет беспокоить — человеческие останки или артефакты не будут изъяты.

Премьер-министр Австралии Энтони Албанезе заявил, что "наконец-то место упокоения утерянных душ Montevideo Maru найдено".

"Мы надеемся, что сегодняшние новости принесут определенное утешение близким, которые долго ждали", — сказал он.

Silentworld сообщает, что примерно 1089 жертв происходят из 14 стран, и не удалось найти всех их ближайших родственников. Но потомки жертв могут зарегистрироваться в Силах обороны Австралии, чтобы получать информацию о расследованиях и предстоящих чествованиях.

Напомним, ранее исследователям удалось снять уникальные кадры "Титаника" в высоком разрешении. Благодаря этому удастся еще вернее отследить, что происходит с кораблем на дне океана.