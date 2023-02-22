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Усиновлення у війну: як зіркова родина Мірошниченків бореться з бюрократією заради дитини

22 лютого 2023 08:00
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка
Тімур Мірошниченко мріє усиновити дитину: процедура усиновлення в Україні
Родина Мірошниченків хоче усиновити дитину
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка

Зіркова родина телеведучих Тімур та Інна Мірошниченки на початку війни заявили, що хочуть усиновити дитину. Подружжя вже має доньку та сина, але трагічні історії повномасштабної війни розбудили у кожного з них стару мрію про усиновлення. Публічне слово вони стримали і вже почали процес збору документів, але не без труднощів. І ускладнює процес далеко не війна. 

З чим зіткнулося подружжя та що може змінити їх рішення про третю дитину, в ексклюзивній розмові дізналося Новини.LIVE. 

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Тімур Мірошниченко

Бажання усиновити дитину

Тімур та Інна одружилися у 2018 році, нині у молодої родини вже двоє дітей — чотирирічна Мія і трирічний Марко. Жінка зізналася, що з підліткового віку лікарі запевняли, що вона не може мати власних дітей. Тоді в неї і зародилося бажання про усиновлення. У Тімура такі думки виникали, коли він студентом їздив у дитячі будинки. Та ні до весілля, ні протягом кількох років подружнього життя пара це не обговорювала. 

Все змінила війна — перші тижні повномасштабного вторгнення, перші смерті цивільних, перші новини про дітей-сиріт, батьків яких вбили окупанти. В сім'ї Мірошниченків у березні 2022 року порушили тему усиновлення.

"Ми бачили кадри дітей, які залишилися без батьків через агресію росії. І в якійсь черговій переписці з дружиною почали говорити про усиновлення як про доконаний факт", — розповів Тімур. 

"Я пам'ятаю, що я  сказала першою, і не знала, як відреагує чоловік. А він так само спокійно відреагував. Ми почали жити з цією думкою, уявляти, що дитина вже є", — додала Інна. 

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Тімур та Інна дали собі час перевірити бажання про усиновлену дитину, аби воно не було емоційним. Тим часом почали готувати своїх дітей до появи братика або сестрички. Батьки зізнаються, що Мія та Марко зраділи такій новині. 

"У них щодня своя нова думка. Сьогодні хочуть сестричку, завтра братика, післязавтра Марко хоче злого братика, чомусь саме так (сміється. — Ред.)", — згадав чоловік.

Родина Мірошниченко

Інна розповіла про плани родини в соцмережах, а Тімур у першому інтерв’ю, аж потім вони обговорили це з власними батьками. Та обоє запевняють — за своє рішення несуть повну відповідальність. 

"У мене щось таке є, що інтимні рішення я не розповідаю батькам. Але вони спокійно прийняли. Я точно знаю, що моя мама за це рішення. Батьки більше переймаються, чи вистачить їх на трьох онуків, але ми ж дитину не для них беремо", — сказала Інна.  

Родина Мірошниченко

Процес усиновлення: обійти закон або чекати роками 

Хоч усиновлення не увійшло в популярні запити українців в Google за останній рік, цим питанням цікавляться сотні громадян. Про це свідчать гучні обговорення зазначеної теми в мережі. Та майже в усіх пабліках, групах та коментарях — негатив. Люди жаліються на складну процедуру, яка затягує процес на роки. Вони просять допомоги у правозахисників та волонтерів, аби догодити законодавству й усиновити дитину. 

Бажання, достаток та навіть зірковість не пришвидшили цей процес і для родини Мірошниченків. Пара зібрала всі документи, пройшла медогляд, комісія перевірила житлові умови сім'ї — і на цьому все. Далі почалася тяганина, яка зводить родину з розуму. Наступним етапом у процедурі усиновлення є десятиденні курси, після закінчення яких їм дозволять відвідувати інтернати й обирати дитину. 

"Понад місяць ми стоїмо в черзі, і перед нами ще 60 людей. І їх так багато не тому, що всі кинулися всиновлювати, просто школи не проводять заняття. Ми пропонували зробити спеціальний набір для нас, оплатити все. Намагалися потрапити у суботню групу, але не знайшлося викладачів, готових працювати у вихідний", — розповіла Інна. 

Що робити в цій ситуації, пара не знає. Чекати своєї черги вони можуть місяцями. Обійти закон з добрими намірами теж не вийде, адже держпрацівники не сприймають ідею, щоб подружжя саме організувало й оплатило навчання, бо це не передбачає інструкція. 

"Тімур завантажений, але йому треба утримувати родину і третю дитину теж. Я готова записувати відео на курсах, підключати його по скайпу, але вони такі ідеї чути не хочуть. Ось такі бюрократичні перепони просто шокують", — розповіла Інна. 

Попри все, пара націлена вигадувати ідеї, чекати своєї черги, аби тільки стати батьками втретє. Зазвичай процедура усиновлення триває рік-два. 

Однак якщо це затягнеться на довше, то Інна жартує, що встигне народити третю дитину сама. 

"Якщо народжу двійню, то вже куди усиновлювати, я п’ять дітей не потягну", — з посмішкою сказала жінка.

"Потягнеш", — підтримав дружину Тімур. 

Родина Мірошниченко

Вибір дитини: анкета чи відчуття серця 

Подружжя відверто каже, що не обирають дитину за віком, зовнішністю, талантами тощо. Навпаки, відштовхуються від протилежного — хочуть взяти ту, від якої більшість відмовляється. Це може бути дитина з інвалідністю. Діти, які постраждали саме внаслідок війни, також не є для родини пріоритетом. І хоч права обирати дітей і ходити в інтернати у сім'ї ще немає, Інна вже побачила дитину, яка б могла зробити її мамою втретє. 

"На сайті Мінсоцполітики побачила і відчула серцем, що хочу його взяти. Я нікому про це не казала, але зі мною дивилася Мія, і вона теж його запам’ятала. Потім донька питала, коли Дмитрик приїде. Його анкета  висить у реєстрі давно. Якщо його ніхто не забирає, то, може, є вади зі здоров'ям. От є ми, які готові його взяти, але Дмитрик буде ще чекати на нас, умовно кажучи, рік", — розповіла Інна. 

Жінка зізналася, що буде щаслива, якщо хлопчика хтось усиновить раніше, ніж вони з чоловіком пройдуть всі кола пекла бюрократичних процедур. Але здаватися сім’я Мірошниченків не буде. І свою силу бачать лише в одному, найголовнішому — любові. 

"У нас прекрасна родина. І любов, яка між нами, вона спонукає розмножувати її. Зараз дійдемо до переможного завершення цієї епопеї, і в нас буде третя усиновлена дитина, а потім будуть ще свої діти", — з надією розповів Тімур. 

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