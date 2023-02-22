Тимур Мирошниченко мечтает усыновить ребенка: процедура усыновления в Украине

Семья Мирошниченко хочет усыновить ребенка

Звездная семья телеведущих Тимур и Инна Мирошниченко в начале войны заявили, что хотят усыновить ребенка. У пара уже есть дочь и сын, но трагические истории полномасштабной войны разбудили у каждого из них старую мечту об усыновлении. Публичное слово они сдержали и уже начали процесс сбора документов, но не без труда. И усложняет процесс далеко не война.

С чем столкнулись супруги и что может изменить их решение о третьем ребенке, в эксклюзивном разговоре узнало Новини.LIVE.

Желание усыновить ребенка

Тимур и Инна поженились в 2018 году, сейчас у молодой семьи уже двое детей — четырехлетняя Мия и трехлетний Марк. Женщина призналась, что с подросткового возраста врачи уверяли, что у нее не будет собственных детей. Тогда у нее и зародилось желание об усыновлении. У Тимура такие мысли возникали, когда он студентом ездил в детские дома. И ни до свадьбы, ни в течение нескольких лет супружеской жизни пара это не обсуждала.

Все изменила война — первые недели полномасштабного вторжения, первые смерти гражданских, первые новости о детях-сиротах, родителей которых убили оккупанты. В семье Мирошниченко в марте 2022 года подняли тему усыновления.

"Мы видели кадры детей, оставшихся без родителей из-за агрессии россии. И в какой-то очередной переписке с женой начали говорить об усыновлении, как о свершившемся факте", — рассказал Тимур.

"Я помню, что я сказала первой, и не знала, как отреагирует муж. А он также спокойно отреагировал. Мы начали жить с этой мыслью, представлять, что ребенок уже есть", — добавила Инна.





1/3 _ 3

Тимур и Инна дали себе время проверить желание об усыновленном ребенке, чтобы оно не было эмоциональным. Тем временем начали готовить своих детей к появлению братика или сестренки. Родители признаются, что Мия и Марк обрадовались такой новости.

"У них каждый день свое новое мнение. Сегодня хотят сестренку, завтра братика, послезавтра Марк хочет злого братика, почему-то именно так (смеется. — Ред.)", — вспомнил мужчина.

Инна рассказала о планах семьи в соцсетях, а Тимур в первом интервью, а потом они обсудили это с собственными родителями. Но оба уверяют: за свое решение несут полную ответственность.

"У меня что-то такое есть, что интимные решения я не рассказываю родителям. Но они спокойно приняли. Я точно знаю, что моя мама за это решение. Родители больше переживают, хватит ли их на трех внуков, но мы же ребенка не для них берем", — сказала Инна.

Процесс усыновления: обойти закон или ждать годами

Хотя усыновление не вошло в популярные запросы украинцев в Google за последний год, этим интересуются сотни граждан. Об этом свидетельствуют громкие обсуждения данной темы в сети. Но почти во всех пабликах, группах и комментариях — негатив. Люди жалуются на сложную процедуру, затягивающую процесс на годы. Они просят помощи у правозащитников и волонтеров, чтобы удовлетворить законодательство и усыновить ребенка.

Желание, достаток и даже звездность не ускорили этот процесс и для семьи Мирошниченко. Пара собрала все документы, прошла медосмотр, комиссия проверила жилищные условия семьи — и на этом все. Дальше началась волокита, которая сводит семью с ума. Следующим этапом процедуры усыновления являются десятидневные курсы, по окончании которых им позволят посещать интернаты и выбирать ребенка.

"Более месяца мы стоим в очереди, и перед нами еще 60 человек. И их так много не потому, что все бросились усыновлять, просто школы не проводят занятия. Мы предлагали сделать специальный набор для нас, оплатить все. Пытались попасть в субботнюю группу, но не нашлось преподавателей, готовых работать в выходной", — рассказала Инна.

Что делать в этой ситуации, пара не знает. Ждать своей очереди они могут месяцами. Обойти закон с благими намерениями тоже не получится, ведь госработники не воспринимают идею, чтобы супруги сами организовали и оплатили обучение, потому что этого не предполагает инструкция.

"Тимур загружен, но ему нужно содержать семью и третьего ребенка тоже. Я готова записывать видео на курсах, подключать его по скайпу, но они такие идеи слышать не хотят. Вот такие бюрократические преграды просто шокируют", — рассказала Инна.

Несмотря на все, пара нацелена придумывать идеи, ждать своей очереди, лишь бы стать родителями в третий раз. Обычно процедура усыновления длится год-два.

Однако если это затянется на дольше, то Инна шутит, что успеет родить третьего ребенка сама.

"Если рожу двойню, то уже куда усыновлять, я пять детей не потяну", — с улыбкой сказала женщина.

"Потянешь", — поддержал жену Тимур.

Выбор ребенка: анкета или сердце

Супруги откровенно говорят, что не выбирают ребенка по возрасту, внешности, талантам и т.д. Напротив, отталкиваются от противного — хотят взять того, от которого большинство отказывается. Это может быть ребенок с инвалидностью. Дети, пострадавшие именно в результате войны, также не являются для семьи приоритетом. И хотя права выбирать детей и ходить в интернаты у семьи еще нет, Инна уже увидела ребенка, который мог бы сделать ее мамой в третий раз.

"На сайте Минсоцполитики увидела и почувствовала сердцем, что хочу его взять. Я никому об этом не говорила, но со мной смотрела Мия, и она тоже его запомнила. Потом дочь спрашивала, когда Дима приедет. Его анкета висит в реестре давно. Если его никто не забирает, то, может, есть проблемы со здоровьем. Вот есть мы, которые готовы его взять, но Дима будет еще ждать нас, условно говоря, год", — рассказала Инна.

Женщина призналась, что будет счастлива, если мальчика кто-то усыновит раньше, чем они с мужем пройдут все круги ада бюрократических процедур. Но сдаваться семья Мирошниченко не будет. И свою силу видят только в одном, самом главном — любви.

"У нас прекрасная семья. И любовь, которая между нами, побуждает размножать ее. Сейчас дойдем до победного завершения этой эпопеи, и у нас будет третий усыновленный ребенок, а потом будут еще свои дети", — с надеждой рассказал Тимур.