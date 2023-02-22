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Усыновление в войну: как звездная семья Мирошниченко борется с бюрократией ради ребенка

22 февраля 2023 08:00
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка
Тимур Мирошниченко мечтает усыновить ребенка: процедура усыновления в Украине
Семья Мирошниченко хочет усыновить ребенка
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка

Звездная семья телеведущих Тимур и Инна Мирошниченко в начале войны заявили, что хотят усыновить ребенка. У пара уже есть дочь и сын, но трагические истории полномасштабной войны разбудили у каждого из них старую мечту об усыновлении. Публичное слово они сдержали и уже начали процесс сбора документов, но не без труда. И усложняет процесс далеко не война.

С чем столкнулись супруги и что может изменить их решение о третьем ребенке, в эксклюзивном разговоре узнало Новини.LIVE.

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Тимур Мирошниченко

Желание усыновить ребенка

Тимур и Инна поженились в 2018 году, сейчас у молодой семьи уже двое детей — четырехлетняя Мия и трехлетний Марк. Женщина призналась, что с подросткового возраста врачи уверяли, что у нее не будет собственных детей. Тогда у нее и зародилось желание об усыновлении. У Тимура такие мысли возникали, когда он студентом ездил в детские дома. И ни до свадьбы, ни в течение нескольких лет супружеской жизни пара это не обсуждала.

Все изменила война — первые недели полномасштабного вторжения, первые смерти гражданских, первые новости о детях-сиротах, родителей которых убили оккупанты. В семье Мирошниченко в марте 2022 года подняли тему усыновления.

"Мы видели кадры детей, оставшихся без родителей из-за агрессии россии. И в какой-то очередной переписке с женой начали говорить об усыновлении, как о свершившемся факте", — рассказал Тимур.

"Я помню, что я сказала первой, и не знала, как отреагирует муж. А он также спокойно отреагировал. Мы начали жить с этой мыслью, представлять, что ребенок уже есть", добавила Инна.

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Тимур и Инна дали себе время проверить желание об усыновленном ребенке, чтобы оно не было эмоциональным. Тем временем начали готовить своих детей к появлению братика или сестренки. Родители признаются, что Мия и Марк обрадовались такой новости.

"У них каждый день свое новое мнение. Сегодня хотят сестренку, завтра братика, послезавтра Марк хочет злого братика, почему-то именно так (смеется. — Ред.)", — вспомнил мужчина.

Семья Мирошниченко

Инна рассказала о планах семьи в соцсетях, а Тимур в первом интервью, а потом они обсудили это с собственными родителями. Но оба уверяют: за свое решение несут полную ответственность.

"У меня что-то такое есть, что интимные решения я не рассказываю родителям. Но они спокойно приняли. Я точно знаю, что моя мама за это решение. Родители больше переживают, хватит ли их на трех внуков, но мы же ребенка не для них берем", сказала Инна.

Семья Мирошниченко

Процесс усыновления: обойти закон или ждать годами

Хотя усыновление не вошло в популярные запросы украинцев в Google за последний год, этим интересуются сотни граждан. Об этом свидетельствуют громкие обсуждения данной темы в сети. Но почти во всех пабликах, группах и комментариях — негатив. Люди жалуются на сложную процедуру, затягивающую процесс на годы. Они просят помощи у правозащитников и волонтеров, чтобы удовлетворить законодательство и усыновить ребенка.

Желание, достаток и даже звездность не ускорили этот процесс и для семьи Мирошниченко. Пара собрала все документы, прошла медосмотр, комиссия проверила жилищные условия семьи  и на этом все. Дальше началась волокита, которая сводит семью с ума. Следующим этапом процедуры усыновления являются десятидневные курсы, по окончании которых им позволят посещать интернаты и выбирать ребенка.

"Более месяца мы стоим в очереди, и перед нами еще 60 человек. И их так много не потому, что все бросились усыновлять, просто школы не проводят занятия. Мы предлагали сделать специальный набор для нас, оплатить все. Пытались попасть в субботнюю группу, но не нашлось преподавателей, готовых работать в выходной", рассказала Инна.

Что делать в этой ситуации, пара не знает. Ждать своей очереди они могут месяцами. Обойти закон с благими намерениями тоже не получится, ведь госработники не воспринимают идею, чтобы супруги сами организовали и оплатили обучение, потому что этого не предполагает инструкция.

"Тимур загружен, но ему нужно содержать семью и третьего ребенка тоже. Я готова записывать видео на курсах, подключать его по скайпу, но они такие идеи слышать не хотят. Вот такие бюрократические преграды просто шокируют", — рассказала Инна.

Несмотря на все, пара нацелена придумывать идеи, ждать своей очереди, лишь бы стать родителями в третий раз. Обычно процедура усыновления длится год-два.

Однако если это затянется на дольше, то Инна шутит, что успеет родить третьего ребенка сама.

"Если рожу двойню, то уже куда усыновлять, я пять детей не потяну", с улыбкой сказала женщина.

"Потянешь", поддержал жену Тимур.

Семья Мирошниченко

Выбор ребенка: анкета или сердце

Супруги откровенно говорят, что не выбирают ребенка по возрасту, внешности, талантам и т.д. Напротив, отталкиваются от противного — хотят взять того, от которого большинство отказывается. Это может быть ребенок с инвалидностью. Дети, пострадавшие именно в результате войны, также не являются для семьи приоритетом. И хотя права выбирать детей и ходить в интернаты у семьи еще нет, Инна уже увидела ребенка, который мог бы сделать ее мамой в третий раз.

"На сайте Минсоцполитики увидела и почувствовала сердцем, что хочу его взять. Я никому об этом не говорила, но со мной смотрела Мия, и она тоже его запомнила. Потом дочь спрашивала, когда Дима приедет. Его анкета висит в реестре давно. Если его никто не забирает, то, может, есть проблемы со здоровьем. Вот есть мы, которые готовы его взять, но Дима будет еще ждать нас, условно говоря, год", рассказала Инна.

Женщина призналась, что будет счастлива, если мальчика кто-то усыновит раньше, чем они с мужем пройдут все круги ада бюрократических процедур. Но сдаваться семья Мирошниченко не будет. И свою силу видят только в одном, самом главном любви.

"У нас прекрасная семья. И любовь, которая между нами,  побуждает размножать ее. Сейчас дойдем до победного завершения этой эпопеи, и у нас будет третий усыновленный ребенок, а потом будут еще свои дети", — с надеждой рассказал Тимур.

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