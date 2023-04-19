Український захисник, який втратив дві ноги на фронті, освідчився своїй коханій

Військовий ЗСУ зробив пропозицію своїй нареченій. Фото: Instagram/_botvinska_, misha__17.11

Військовий Збройних Сил України, який втратив обидві ноги на війні, зробив пропозицію руки та серця своїй нареченій. Вона ні на крок його не покидала та була завжди була поруч.

Радісною новиною захисник поділився у своєму Instagram-акаунті.

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Михайло - десантник, який у цивільному житті мріяв стати тренером зі спорту. Його наречена, Ірина, у майбутньому майстер манікюру, яка хотіла велику родину.

Однак повномасштабне вторгення перекреслило плани та назавжди змінило іхні життя.

Військовий ЗСУ Михайло Варварич із своєю нареченою Іриною Ботвінською. Фото: Instagram/misha__17.11

На початку літа минулого року український захисник втратив дві ноги, провів на лікуванні в реабілітаційному центрі більше шести місяців. Лише нещодавно отримав протези, щоб ходити.

Кохана завжди була біля Михайла, підтримувала у найтяжчі та, здавалося б, найтемніші його часи. Її допомога та віра у краще не довзоляла українському герою опустити руки навіть у найскладніші миті життя.

Бачимо черговий приклад, як справжнє кохання вщент розбиває всі труднощі, які можуть трапитися на шляху, та повертає до життя.

Нагадємо, нещодавно ми писали про поточну ситуацію на фронті. Зокрема, Сирський розповів, що наразі відбувається в Бахмуті. Він зазначив, що Бахмутський напрямок лишається епіцентром наступу РФ.