Украинский защитник, потерявший две ноги на фронте, признался своей любимой

Военный ВСУ сделал предложение своей невесте. Фото: Instagram/_botvinska_, misha__17.11

Военный Вооруженных Сил Украины, потерявший обе ноги на войне, сделал предложение руки и сердца своей невесте. Она ни на шаг его не покидала и была всегда рядом.

Радостной новостью защитник поделился в своем Instagram-аккаунте.

Читайте также:

Как все происходило

Михаил — десантник, который в гражданской жизни мечтал стать тренером по спорту. Его невеста, Ирина, в будущем мастер маникюра, желавшая большую семью.

Однако полномасштабное вторжение перечеркнуло планы и навсегда изменило их жизнь.

Военный ВСУ Михаил Варварич со своей невестой Ириной Ботвинской. Фото: Instagram/misha__17.11

В начале лета прошлого года украинский защитник потерял две ноги, проведя на лечении в реабилитационном центре более шести месяцев. Только недавно получил протезы, чтобы ходить.

Любимая всегда была у Михаила, поддерживала в самые тяжелые и, казалось бы, самые темные времена. Ее помощь и вера в лучшее не позволила украинскому герою опустить руки даже в самые сложные моменты жизни.

Видим очередной пример, как настоящая любовь наголову разбивает все трудности, которые могут случиться на пути, и возвращает к жизни.

Напомним, недавно мы писали о текущей ситуации на фронте. В частности, Сырский рассказал, что сейчас происходит в Бахмуте. Он отметил, что Бахмутское направление остается эпицентром наступления РФ.