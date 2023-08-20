Українськи митники намагалися здерти з британця гроші за допомогу ЗСУ

Волонтер біля призначених для ЗСУ пікапів. Фото: AgroTimes

Українські митники вимагали від британського волонтера 300 доларів, щоб той завіз пикап для ЗСУ. Волонтер відмовився і поїхав геть.

Подробиці інциденту переповіла телеведуча Вікторія Кіосе.

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"Британець довіз пікап до українського кордону, попросив передати військовим. З нього намагались здерти 300 баксів. Чувак розвернувся і принципово поїхав назад. І потім ви хочете, щоб я просила його тут, в Англії, донатити? Які аргументи знайти, щоб перекрити подібний сюр?", — емоційно написала жінка.

Кіосе нагадала, що для абсолютної більшості іноземців війна Росії проти України не є нагальною проблемою. Саме тому допомога іноземних волонтерів є на вагу золота.

"Тут ніхто вже не говорить про війну, поки ми, українці, не нагадаємо. Іноді, реакція така, що тобі здається, ніби, зіпсував оточуючим настрій своїм Черніговом", — пояснила вона.

Раніше ми повідомляли, що 12 липня у Запоріжжі попрощалися з родиною волонтерів Оленою Очкас та Віталієм Юшком. Вони загинули внаслідок російського удару по пункту незламності в Оріхові 10 липня.

Нагадаємо, у Яворові, що на Львівщині, відбулася передача пікапів для ЗСУ. Чергові 40 авто для 24-ї окремої механізованої бригади імені Короля Данила та інших підрозділів подарували британські фермери. Пікапи до України вони доставили особисто.