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Украинские таможенники пытались содрать с британца деньги за помощь ВСУ

20 августа 2023 02:26
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Украинские таможенники пытались содрать с британца деньги за помощь ВСУ
Волонтер возле предназначенных для ВСУ пикапов. Фото: AgroTimes
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Украинские таможенники потребовали от британского волонтера 300 долларов, чтобы тот завез пикап для ВСУ. Волонтер отказался и уехал.

Подробности инцидента рассказала телеведущая Виктория Киосе.

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"Британец довез пикап до украинской границы, попросил передать военным. С него пытались содрать 300 баксов. Чувак развернулся и принципиально поехал назад. И потом вы хотите, чтобы я просила его здесь, в Англии, донатить? Какие аргументы найти, чтобы перекрыть подобный сюр ?", — эмоционально написала женщина.

Киосе напомнила, что для абсолютного большинства иностранцев война России против Украины не является неотложной проблемой. Именно поэтому помощь иностранных волонтеров на вес золота.

"Здесь никто уже не говорит о войне, пока мы, украинцы, не напомним. Иногда, реакция такая, что тебе кажется, будто испортил окружающим настроение своим Черниговом", — пояснила она.

Ранее мы сообщали, что 12 июля в Запорожье простились с семьей волонтеров Еленой Очкас и Виталием Юшко. Они погибли в результате российского удара по пункту несокрушимости в Орехове 10 июля.

Напомним, в Яворове Львовской области состоялась передача пикапов для ВСУ. Очередные 40 автомобилей для 24-й отдельной механизированной бригады имени Короля Данила и других подразделений подарили британские фермеры. Пикапы в Украину они доставили лично.

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