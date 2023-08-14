Українські медики вилікували пенсіонерку з Польщі – не побоялася війни

Пенсіонерка з Польщі Крістіна Стіллер, яка приїхала оперуватися до України. Фото: скриншот з YouTube

Українські медики змогли вилікувати 84-річну пенсіонерку з Польщі на ім’я Крістіна Стіллер, яка останні роки ледве пересувалася через сильний біль у спині. Стало відомо, як українські лікарі змогли поставити на ноги жінку, яка не побоялася приїхати до України під час війни.

Відповідне відео розмістили на каналі "ШоТам" в YouTube.

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Хвороба Крістіни Стіллер

Жінка розповідає, що вона відчувала дуже сильний біль, через який їй доводилося нахилятися та зупинятися кожні 20 кроків. Їй також доводилося стискати кулаки, коли було боляче, а випрямляти їх тільки тоді, коли біль минув.

Лікування пенсіонерки з Польщі Крістіни Стіллер в українській лікарні. Фото: скриншот з YouTube

Пенсіонерка також стверджує, що її могла врятувати лише операція, але лікарі в Польщі не хотіли проводити цю операцію через похилий вік. Ба більше, коли вона поцікавилася, як їй жити далі з цим болем, лікарі в Польщі казали продовжувати жити з ним.

Порятунок українських лікарів

Одного разу помічниця жінки на ім’я Катерина, яка є українкою, розповіла про одного нейрохірурга. Він, в свою чергу, зазначив, що жінка має дуже серйозну проблему з хребтом, але він запропонував їй приїхати на операцію.

Лікування пенсіонерки з Польщі Крістіни Стіллер в українській лікарні. Фото: скриншот з YouTube

"Доволі серйозна проблема її хребта, де були зміщення хребців і стеноз, тобто звуження хребцевого каналу. Проблемний хребет викликав і в нас багато сумнівів, але оскільки в нас є великий досвід таких операцій, ми запропонували приїхати до нас та прооперуватися", — каже український нейрохірург Антон Шкіряк.

Українські лікарі провели шестигодинну операцію, яка, на щастя, виявилася успішною. Завдяки українським медикам жінка вже за декілька днів змогла самостійно ходити.

"Немає болю, немає! Можна їхати додому! Я встала, я йшла без болю. І досі я не відчуваю болю. Лікар рятує людей не тільки з України, а й із Європи, до лікаря приїжджають з Америки. Я дякую вам дуже. Бракує слів просто. Дуже дякую! Дуже, дуже, дуже", — радісно каже Крістіна Стіллер.

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