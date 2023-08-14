Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Истории из жизни arrow Украинские врачи поставили на ноги пенсионерку из Польши, которая не побоялась войны arrow

Украинские врачи поставили на ноги пенсионерку из Польши, которая не побоялась войны

14 августа 2023 21:27
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Украинские медики вылечили пенсионерку из Польши – не побоялась войны
Пенсионерка из Польши Кристина Стиллер, приехавшая оперироваться в Украину. Фото: скриншот с YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Украинские медики смогли вылечить 84-летнюю пенсионерку из Польши по имени Кристина Стиллер, которая в последние годы едва передвигалась из-за сильной боли в спине. Стало известно, как украинские врачи смогли поставить на ноги женщину, которая не побоялась приехать в Украину во время войны.

Соответствующее видео разместили на канале "ШоТам" в YouTube.

Читайте также:

Болезнь Кристины Стиллер

Женщина рассказывает, что она испытывала очень сильную боль, из-за которой ей приходилось наклоняться и останавливаться каждые 20 шагов. Ей также приходилось сжимать кулаки, когда было больно, а выпрямлять их только тогда, когда боль прошла.

Лечение пенсионерки из Польши.
Лечение пенсионерки из Польши Кристины Стиллер в украинской больнице. Фото: скриншот с YouTube

Пенсионерка также утверждает, что ее могла спасти только операция, но врачи в Польше не хотели проводить эту операцию из-за преклонного возраста. Более того, когда она поинтересовалась, как ей жить дальше с этой болью, врачи в Польше говорили продолжать жить с ней.

Спасение украинских врачей

Однажды помощница женщины по имени Екатерина, которая является украинкой, рассказала об одном нейрохирурге. Он, в свою очередь, отметил, что у женщины очень серьезная проблема с позвоночником, но он предложил ей приехать на операцию.

Лечение пенсионерки из Польши.
Лечение пенсионерки из Польши Кристины Стиллер в украинской больнице. Фото: скриншот с YouTube

"Довольно серьезная проблема ее позвоночника, где были смещения позвонков и стеноз, то есть, сужение позвоночного канала. Проблемный позвоночник вызвал и у нас много сомнений, но поскольку у нас есть большой опыт таких операций, мы предложили приехать к нам и прооперироваться", — говорит украинский нейрохирург Антон Шкиряк.

Украинские врачи провели шестичасовую операцию, которая, к счастью, оказалась успешной. Благодаря украинским медикам женщина уже через несколько дней смогла самостоятельно ходить.

"Нет боли, нет! Можно ехать домой! Я встала, я шла без боли. До сих пор я не чувствую боли. Врач спасает людей не только из Украины, но и из Европы, к врачу приезжают из Америки. Я благодарю вас очень. Не хватает слов просто. Большое спасибо! Очень, очень, очень", — радостно говорит Кристина Стиллер.

Напомним, мы писали о том, что во Львове медики провели операцию ребенку, который имел врожденный порок глаза.

Ранее мы рассказывали, что во Львове хирурги из Америки смогут бесплатно оперировать украинцев.

Также мы сообщали о том, что во Львове медики впервые в Украине смогли провести операцию ребенку с редким пороком сердца.

 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

04:38Взрывы во Львовской области: ракеты атакуют Запад

Новость с фото

01:54Мощные взрывы в Киевской области: удар вражеских БпЛА

Новость с фото

03:55Мощные взрывы в Киевской области: ракетный удар по региону

Новость с фото

00:50Взрывы в Винницкой области: вражеский обстрел

17:10 В МОН рассказали, почему хотят судиться с учителями

None

Главные новости Украины 14 августа: обстрел Одессы и изменения в мобилизации с сентября

Новость с фото

21:54 Через закрытое воздушное пространство Украины пролетел самолет с туристами, — СМИ

20:40 Хитрая задача из ПДД для начинающих: кто кого должен пропускать на перекрестке

Новость с фото

01:30В Каневе взрывы: РФ обстреливает область

06:47 В Украине повысят зарплаты: стало известно на сколько

11:07 Месси вернется в Европу: в каком клубе выступит аргентинец

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз