Украинские медики вылечили пенсионерку из Польши – не побоялась войны

Пенсионерка из Польши Кристина Стиллер, приехавшая оперироваться в Украину. Фото: скриншот с YouTube

Украинские медики смогли вылечить 84-летнюю пенсионерку из Польши по имени Кристина Стиллер, которая в последние годы едва передвигалась из-за сильной боли в спине. Стало известно, как украинские врачи смогли поставить на ноги женщину, которая не побоялась приехать в Украину во время войны.

Соответствующее видео разместили на канале "ШоТам" в YouTube.

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Болезнь Кристины Стиллер

Женщина рассказывает, что она испытывала очень сильную боль, из-за которой ей приходилось наклоняться и останавливаться каждые 20 шагов. Ей также приходилось сжимать кулаки, когда было больно, а выпрямлять их только тогда, когда боль прошла.

Лечение пенсионерки из Польши Кристины Стиллер в украинской больнице. Фото: скриншот с YouTube

Пенсионерка также утверждает, что ее могла спасти только операция, но врачи в Польше не хотели проводить эту операцию из-за преклонного возраста. Более того, когда она поинтересовалась, как ей жить дальше с этой болью, врачи в Польше говорили продолжать жить с ней.

Спасение украинских врачей

Однажды помощница женщины по имени Екатерина, которая является украинкой, рассказала об одном нейрохирурге. Он, в свою очередь, отметил, что у женщины очень серьезная проблема с позвоночником, но он предложил ей приехать на операцию.

Лечение пенсионерки из Польши Кристины Стиллер в украинской больнице. Фото: скриншот с YouTube

"Довольно серьезная проблема ее позвоночника, где были смещения позвонков и стеноз, то есть, сужение позвоночного канала. Проблемный позвоночник вызвал и у нас много сомнений, но поскольку у нас есть большой опыт таких операций, мы предложили приехать к нам и прооперироваться", — говорит украинский нейрохирург Антон Шкиряк.

Украинские врачи провели шестичасовую операцию, которая, к счастью, оказалась успешной. Благодаря украинским медикам женщина уже через несколько дней смогла самостоятельно ходить.

"Нет боли, нет! Можно ехать домой! Я встала, я шла без боли. До сих пор я не чувствую боли. Врач спасает людей не только из Украины, но и из Европы, к врачу приезжают из Америки. Я благодарю вас очень. Не хватает слов просто. Большое спасибо! Очень, очень, очень", — радостно говорит Кристина Стиллер.

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