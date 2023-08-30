У Рівному в родині військового народився малюк-богатир

Новонароджений малюк. Фото ілюстративне: google

У середу, 30 серпня, в Рівному з'явився на світ один з найбільших малюків в Україні. Він народився у сім'ї військового.

Про це повідомляють у Facebook пологового будинку Рівненської міської ради.

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Вага і зріст малюка

Повідомляється, що хлопчик народився шляхом кесаревого розтину, маючи вагу 6330 грамів та зріст 65 сантиметрів.

"Сьогодні вранці у пологовому будинку у сімʼї нашого Захисника шляхом кесаревого розтину народився хлопчик вагою 6330 г та зростом 65 см", — йдеться у повідомленні.

Представники пологового будинку додали, що зараз матір та дитина почуваються добре.

"Від імені всіх співробітників вдячні батькам, що обрали наш заклад для спостереження за вагітністю та пологів", — сказали наостанок.

Нагадаємо, сурогатне материнство в Україні досить дороге, тому це робить послугу популярною серед жінок. Залежно від клініки, що займається репродуктивною медициною, вартість для подружжя становитиме від 40 до 70 тисяч євро (від 1 600 000 до 2 800 000 грн). Сурогатна мама отримує з цієї суми приблизно 20 тисяч євро (800 000 грн).