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У Рівному в родині військового народився малюк-богатир

30 серпня 2023 21:31
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
У Рівному в родині військового народився малюк-богатир
Новонароджений малюк. Фото ілюстративне: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У середу, 30 серпня, в Рівному з'явився на світ один з найбільших малюків в Україні. Він народився у сім'ї військового. 

Про це повідомляють у Facebook пологового будинку Рівненської міської ради. 

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Вага і зріст малюка

Повідомляється, що хлопчик народився шляхом кесаревого розтину, маючи вагу 6330 грамів та зріст 65 сантиметрів. 

"Сьогодні вранці у пологовому будинку у сімʼї нашого Захисника шляхом кесаревого розтину народився хлопчик вагою 6330 г та зростом 65 см", — йдеться у повідомленні. 

Представники пологового будинку додали, що зараз матір та дитина почуваються добре.

"Від імені всіх співробітників вдячні батькам, що обрали наш заклад для спостереження за вагітністю та пологів", — сказали наостанок. 

Нагадаємо, сурогатне материнство в Україні досить дороге, тому це робить послугу популярною серед жінок. Залежно від клініки, що займається репродуктивною медициною, вартість для подружжя становитиме від 40 до 70 тисяч євро (від 1 600 000 до 2 800 000 грн). Сурогатна мама отримує з цієї суми приблизно 20 тисяч євро (800 000 грн). 

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