В Ровно в семье военного родился один из самых больших малышей Украины

Новорожденный малыш. Фото иллюстративное: google

В среду, 30 августа, в Ровно появился на свет один из самых больших малышей в Украине. Он родился в семье военного.

Об этом сообщают в Facebook роддома Ровенского городского совета.

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Вес и рост малыша

Сообщается, что мальчик родился путём кесарева сечения, имея вес 6330 граммов и рост 65 сантиметров.

"Сегодня утром в роддоме в семье нашего Защитника путем кесарева сечения родился мальчик весом 6330 г и ростом 65 см", — говорится в сообщении .

Представители роддома добавили, что сейчас мама и ребенок чувствуют себя хорошо.

"От имени всех сотрудников благодарны родителям, избравшим наше заведение для наблюдения за беременностью и родами", — сказали напоследок.

Напомним, суррогатное материнство в Украине достаточно дорогостоящее, поэтому это делает услугу популярной среди женщин. В зависимости от клиники, занимающейся репродуктивной медициной, стоимость супругов будет составлять от 40 до 70 тысяч евро (от 1 600 000 до 2 800 000 грн). Суррогатная мама получает из этой суммы примерно 20 тысяч евро (800 000 грн).