У Помпеях знайшли стародавню фреску, на якій зображений "предок" піци

Стародавня фреска, яку знайшли в Помпеях. Фото: The Guardian

Серед руїн Помпей археологи знайшли стародавню вражаючу фреску з натюрмортом, що нагадує піцу. Вважається, що натюрморт був натхненний грецьким ритуалом гостинності, тому на таці представлені дари, які пропонувалися гостям.

Про це повідомляє The Guardian.

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Вражаюча фреска, яку знайшли археологи, дуже нагадує піцу, хоча в страві, здається, немає двох основних інгредієнтів — помідорів і моцарелли, а також міститься елемент, який дуже схожий на ананас.

Стародавня фреска. Фото: facebook.com/pompeiiparcoarcheologico

Історики стверджують, що фресці, яку знайшли у районі Regio IX археологічного парку Помпеї, що неподалік від Неаполя, понад 2000 років. Картина була на стіні, яка, як вважають, була коридором будинку, у прибудові якого була пекарня.

Схоже, що фреска зображує круглий хліб фокачча на срібній таці, який служить підставкою для різних фруктів, включаючи гранат і, можливо, фінік.

Однак "ананас" на тарілці, ймовірно, є чимось зовсім іншим, оскільки першим європейцем, який зустрів цей фрукт, був Христофор Колумб на Гваделупі в 1493 році.

Вважається, що натюрморт був натхненний грецьким ритуалом гостинності Ксенії , тому піднос представляв подарунки, які пропонували гостям як частину традиції, що сягає елліністичного періоду. Такі зображення були широко поширені в будинках стародавніх Помпеї та сусіднього Геркулануму, які були знищені під час виверження вулкана Везувій у 79 році нашої ери.

Нагадаємо, що після підриву Каховської ГЕС річка Дніпро обміліла. Тепер на її дні вчені знаходять історичні артефакти. Так, нещодавно археологи знайшли частину грецької амфори, гудзик XVIII століття та гарматне ядро. Вчені датують ці знахідки періодами, починаючи з доби енеоліту і закінчуючи XX століттям.