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В Помпеях нашли древнюю фреску, на которой изображен "предок" пиццы

29 июня 2023 10:43
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В Помпеях нашли древнюю фреску, на которой изображен "предок" пиццы
Древняя фреска, найденная в Помпеях. Фото: The Guardian
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Среди руин Помпей археологи обнаружили древнюю поразительную фреску с натюрмортом, напоминающим пиццу. Считается, что натюрморт был вдохновлен греческим ритуалом гостеприимства, поэтому на подносе представлены дары, которые предлагались гостям.

Об этом сообщает The Guardian.

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Впечатляющая фреска, найденная археологами, очень напоминает пиццу, хотя в блюде, кажется, нет двух основных ингредиентов — помидоров и моцареллы, а также содержится элемент, очень похожий на ананас.

фреска
Древняя фреска. Фото: facebook.com/pompeiiparcoarcheologico

Историки утверждают, что фреске, найденной в районе Regio IX археологического парка Помпеи, неподалеку от Неаполя, более 2000 лет. Картина была на стене, которая, как полагают, была коридором дома, в пристройке которого находилась пекарня.

Похоже, что фреска изображает круглый хлеб фокачча на серебряном подносе, который служит подставкой для разных фруктов, включая гранат и, возможно, финик.

Однако "ананас" на тарелке, вероятно, является чем-то совсем другим, поскольку первым европейцем, встретившим этот фрукт, являлся Христофор Колумб на Гваделупе в 1493 году.

Считается, что натюрморт был вдохновлен греческим ритуалом гостеприимства Ксении, поэтому поднос представлял подарки, предлагавшиеся гостям как часть традиции, уходящей в эллинистический период. Такие изображения были широко распространены в домах древних Помпеи и соседнего Геркуланума, уничтоженных во время извержения вулкана Везувий в 79 году нашей эры.

Напомним, что после подрыва Каховской ГЭС река Днепр обмелела. Теперь на ее дне ученые находят исторические артефакты. Так, недавно археологи нашли часть греческой амфоры, пуговицу XVIII века и пушечное ядро. Ученые датируют эти находки периодами, начиная со времени энеолита и заканчивая XX веком.

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