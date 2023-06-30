У Німеччині на фестивалі росіянка побила українку: чим все завершилося

На фестивалі росіянка побила українку. Фото: D-Townswing/Facebook

На музичному фестивалі у німецькому Дюссельдорфі сталася сутичка між росіянкою та українкою. Агресивна мешканка Росії накинулась на українку. Вона звинуватила її у тому, що в Україні на фронті гинуть росіяни.

Про скандал розповіла на своїй сторінці у Facebook Юлія Федорова.

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Подробиці скандалу у Німеччині

Про подробиці неприємної пригоди під час музичного фестивалю повідомила Юлія Федорова.

Вона повідомила, що її подруга вперше після початку повномасштабного наступу виїхала за кордон, щоб взяти участь у танцювальному фестивалі. На захід організатори, World Swing Dance Council, також допустили громадян Росії.

За її словами, винуватицею конфлікту була росіянка Олександра Казакова. Їй начебто не сподобалася футболка, у яку була вдягнена її подруга. Нібито на ній було написано щось образливе для росіян.

І понеслося...

Росіянка кинулася на українку просто посеред танцполу.

"Російська су*а звинуватила мою подругу в тому, що вона "нацистка і вбиває росіян". Моя подруга була в шоці. і втратила дар мови, а росіянка в істериці кричала на неї. Пізніше я дізналася, що росіянка також облила мою подругу водою і вдарила по голові", —

Реакція організаторів фестивалю

Як повідомила Юлія Федорова, організатори фестивалю ніяк не прокоментували те, що сталося. Взагалі не збиралися щось з'ясовувати. Просто попросили усіх учасників скандалу залишити приміщення.

Зараз учасниці фестивалю збираються звернутися до організаторів з вимогою, аби ті подумати про процедуру проведення офіційних заходів у майбутньому. Аби подібні ситації нке виникали.

Нагадаємо, жахливе видовище можна було спостерігати в одному з селищ під Владивостоком у Російській Федерації. Тамтешні мешканці під час перевірки на предмет крадіжки електрики відкрили вогонь.