В Германии на фестивале россиянка избила украинку: чем все завершилось

На фестивале россиянка избила украинку. Фото: D-Townswing/Facebook

На музыкальном фестивале в немецком Дюссельдорфе произошла стычка между россиянкой и украинкой. Агрессивная жительница России набросилась на украинку. Она обвинила ее в том, что в Украине на фронте гибнут россияне.

О скандале рассказала на своей странице в Facebook Юлия Федорова.

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Подробности скандала в Германии

О подробностях неприятного происшествия во время музыкального фестиваля сообщила Юлия Федорова.

Она сообщила, что ее подруга впервые после начала полномасштабного наступления уехала за границу, чтобы принять участие в танцевальном фестивале. К мероприятию организаторы, World Swing Dance Council, также допустили граждан России.

По ее словам, виновницей конфликта была россиянка Александра Казакова. Ей вроде бы не понравилась футболка, в которую была одета ее подруга. Якобы на нем было написано что-то обидное для россиян.

И понеслось...

Россиянка бросилась на украинку прямо посреди танцпола.

"Русская су*а обвинила мою подругу в том, что она "нацистка и убивает русских". Моя подруга была в шоке. и потеряла дар речи, а россиянка в истерике кричала на нее. Позже я узнала, что россиянка также облила мою подругу водой". и ударила по голове" ,

Реакция организаторов фестиваля

Как сообщила Юлия Федорова, организаторы фестиваля никак не прокомментировали произошедшее. Вообще не собирались что-либо выяснять. Просто попросили всех участников скандала покинуть помещение.

Сейчас участницы фестиваля собираются обратиться к организаторам с требованием подумать о процедуре проведения официальных мероприятий в будущем. Чтобы подобные ситуации возникали.

Напомним, ужасное зрелище можно было наблюдать в одном из селений во Владивостоке в Российской Федерации. Местные жители во время проверки на предмет воровства электричества открыли огонь.