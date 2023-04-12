У Львові військові стали хрещеними батьками для 16 сиріт з Луганщини

Хрещення дитини з Луганщини у Львові. Фото: Львівська Архиєпархія УГКЦ

У львівському дитячому будинку охрестили 16 сиріт, яких привезли з Луганщини. Хрещеними батьками для дітей стали курсанти академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.

Про це повідомили у пресслужбі Львівської архієпархії УГКЦ.

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Обряд хрещення проводили у дитячому будинку №1, де зараз проживають евакуйовані з Луганської області сироти. Хрестив дітей єпископ-помічник Львівської Архиєпархії владика Володимир, а курсанти академії сухопутних військ одразу погодилися стати хрещеними батьками.

У Львові охрестили дітей з Луганщини. Фото: Львівська Архиєпархія УГКЦ

"Хрещені батьки — це люди, які мають багато любові. Інакше вони б сьогодні не взяли цих діток на свої руки. Звичайно мені дуже приємно, що наші захисники, поки що курсанти, погодилися на цю чудову місію і настільки серйозно до цього підійшли. Я думаю, що кращих захисників годі було знайти для наших діток. Ці люди також дають присягу захисту народу, Батьківщини", — сказав владика Володимир.

У Львові охрестили дітей з Луганщини. Фото: Львівська Архиєпархія УГКЦ

Нагадаємо, ми раніше писали, що напередодні, Україна повернула з полону ще 100 військових, зокрема оборонців Маріуполя, "Азовсталі" та Гостомеля. Серед них — захисник із Львівщини Віталій Марцінковський. Він пробув у полоні більше ніж рік.