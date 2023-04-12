Во Львове военные стали крестными родителями для 16 сирот из Луганской области
Во львовском детском доме окрестили 16 сирот, привезенных из Луганщины. Крестными родителями для детей стали курсанты академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного.
Об этом сообщили в пресс-службе Львовской архиепархии УГКЦ.
Обряд крещения проводился в детском доме №1, где сейчас проживают эвакуированные из Луганской области сироты. Крестил детей епископ-помощник Львовской Архиепархии владыка Владимир, а курсанты академии сухопутных войск сразу согласились стать крестными родителями.
"Крестные родители — это люди, у которых много любви. Иначе они бы сегодня не взяли этих деток на свои руки. Конечно мне очень приятно, что наши защитники, пока что курсанты, согласились на эту замечательную миссию и настолько серьезно к этому подошли. Я думаю, что лучших защитников не найти для наших деток. Эти люди также дают присягу защите народа, Родины", — сказал владыка Владимир.
Напомним, мы ранее писали, что накануне Украина вернула из плена еще 100 военных, в том числе защитников Мариуполя, "Азовстали" и Гостомеля. Среди них — защитник из Львовщины Виталий Марцинковский. Он пробыл в плену больше года.