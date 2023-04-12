Во Львове военные стали крестными родителями для 16 сирот из Луганской области

Крещение ребенка из Луганской области во Львове. Фото: Львовская Архиепархия УГКЦ

Во львовском детском доме окрестили 16 сирот, привезенных из Луганщины. Крестными родителями для детей стали курсанты академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного.

Об этом сообщили в пресс-службе Львовской архиепархии УГКЦ.

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Обряд крещения проводился в детском доме №1, где сейчас проживают эвакуированные из Луганской области сироты. Крестил детей епископ-помощник Львовской Архиепархии владыка Владимир, а курсанты академии сухопутных войск сразу согласились стать крестными родителями.

Во Львове окрестили детей из Луганской области. Фото: Львовская Архиепархия УГКЦ

"Крестные родители — это люди, у которых много любви. Иначе они бы сегодня не взяли этих деток на свои руки. Конечно мне очень приятно, что наши защитники, пока что курсанты, согласились на эту замечательную миссию и настолько серьезно к этому подошли. Я думаю, что лучших защитников не найти для наших деток. Эти люди также дают присягу защите народа, Родины", — сказал владыка Владимир.

Во Львове окрестили детей из Луганской области. Фото: Львовская Архиепархия УГКЦ

Напомним, мы ранее писали, что накануне Украина вернула из плена еще 100 военных, в том числе защитников Мариуполя, "Азовстали" и Гостомеля. Среди них — защитник из Львовщины Виталий Марцинковский. Он пробыл в плену больше года.