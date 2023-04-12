Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Истории из жизни arrow Во Львове военные стали крестными родителями для 16 сирот из Луганской области arrow

Во Львове военные стали крестными родителями для 16 сирот из Луганской области

12 апреля 2023 12:43
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист
Во Львове военные стали крестными родителями для 16 сирот из Луганской области
Крещение ребенка из Луганской области во Львове. Фото: Львовская Архиепархия УГКЦ
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист

Во львовском детском доме окрестили 16 сирот, привезенных из Луганщины. Крестными родителями для детей стали курсанты академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного.

Об этом сообщили в пресс-службе Львовской архиепархии УГКЦ.

Читайте также:

Обряд крещения проводился в детском доме №1, где сейчас проживают эвакуированные из Луганской области сироты. Крестил детей епископ-помощник Львовской Архиепархии владыка Владимир, а курсанты академии сухопутных войск сразу согласились стать крестными родителями.

Во Львове окрестили детей из Луганской области. Фото: Львовская Архиепархия УГКЦ
Во Львове окрестили детей из Луганской области. Фото: Львовская Архиепархия УГКЦ

"Крестные родители — это люди, у которых много любви. Иначе они бы сегодня не взяли этих деток на свои руки. Конечно мне очень приятно, что наши защитники, пока что курсанты, согласились на эту замечательную миссию и настолько серьезно к этому подошли. Я думаю, что лучших защитников не найти для наших деток. Эти люди также дают присягу защите народа, Родины", — сказал владыка Владимир.

Во Львове окрестили детей из Луганской области. Фото: Львовская Архиепархия УГКЦ
Во Львове окрестили детей из Луганской области. Фото: Львовская Архиепархия УГКЦ

Напомним, мы ранее писали, что накануне Украина вернула из плена еще 100 военных, в том числе защитников Мариуполя, "Азовстали" и Гостомеля. Среди них — защитник из Львовщины Виталий Марцинковский. Он пробыл в плену больше года.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

15:46 Каменских впервые прокомментировала развод с Потапом: рэпер не стал молчать

13:06 В Институте демографии сообщили, что Украина находится на грани смены этнического состава нации

12:45 Когда сажать картошку в апреле 2023 года: лучшие даты и важные нюансы

23:13 Курс изменится: что будет с долларом перед Пасхой

11:45 Мудрик может уйти из "Челси": на украинца претендуют два клуба

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:36 Какие денежные выплаты гарантирует государство военным после демобилизации в 2023 году: список

16:22 В Украине меняют предельный возраст принятия на военную службу офицеров

06:23 20 тыс. гривен к пенсии: кому из пенсионеров могут доплатить такую сумму

09:52 Число ликвидированных оккупантов приближается к 180 тысячам: Генштаб обнародовал новую статистику

19:18 Дочь Ольги Сумской вместе с мужем посетила премьеру сериала от пропутинского режиссера

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB