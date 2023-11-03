У Дніпрі народилася дівчинка-велетень — що розповіла щаслива мама

Немовля тримає за руку свою мати. Фото: freepik.com

Здорове немовля, вагою 6 кг та зростом 60 см, народилося у Дніпрі. Щаслива мама дівчинки разом із лікарями не приховує свого здивування. Медики також розповіли, чи набуде дитина звичайних розмірів.

Про це повідомляє ТСН.

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Що відомо про родину немовляти-велетня

Мама дівчинки-велетня жартує, що її донька народилась такою великою через те, що вони з татом звали її "булочкою" та "губочкою".

"От тепер — сто відсотків моя губочка", — цитує видання молоду маму Анастасію Токарчук.

Попри постійні обстріли РФ, родина проживає в Нікополі — чоловік Анастасії працює поліцейським, а дідусь перебуває на фронті. Про дитину мріяли 2,5 роки, а про свою вагітність жінка дізналась у свій день народження.

"До сьомого місяця у мене практично взагалі не було живота, а потім десь місяців у сім з половиною, вісім я кажу: "Щось мені так важко дихати, щось у мене синці на ребрах". Уже на девʼятому місяці такий був живіт, необʼятний. Мені мій племінник казав: "Тьотю, коли ти лопнеш уже?" — розповідає щаслива мама.

У Дніпрі народилося немовля-велетень вагою 6 кг та розміром 60 см. Фото: скриншот

Що кажуть лікарі про велике немовля

Зі слів лікарів, такого великого немовляти не очікували, оскільки УЗД показало, що дівчинка мала б бути удвічі меншою. Про розміри дитини медики дізналися під час пологів, тому вирішили зробити кесарів розтин.

"Коли ми спочатку витягли оці щоки, а потім тулуб, а потім була така солоденька ляжечка, ми були дуже вражені, бо шість кілограмів побачити ніхто не очікував", — розповіла лікарка Анастасії.

Є припущення, що на розмір немовляти міг вплинути цукровий діабет, на який хворіє мама дівчинки. Однак медики пояснюють, що зазвичай навіть у подібних випадках, діти народжуються з вагою до пʼяти кілограмів.

У Дніпрі народилося немовля-велетень вагою 6 кг та розміром 60 см. Фото: скриншот

Чи набуде немовля-велетень звичайних розмірів

Наразі немовля перебуває під наглядом лікарів, за прогнозом яких невдовзі дівчинка вже буде з мамою, а потім зрівняється розмірами з однолітками.

"Вже ближче до року вони вже не такі помітні, як велетні. І вже не видно, що вони шість кілограмів при народженні були. Я вважаю, що все буде добре і дитина вчитиметься на 12 у школі", — зазначила лікарка.

Дівчину назвали Мирославою, бо за словами батьків, "хочеться, щоб був мир".

У Дніпрі народилося немовля-велетень вагою 6 кг та розміром 60 см. Фото: скриншот

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