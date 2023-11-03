В Днепре родилась девочка-великан — что рассказала счастливая мама

Младенец держит за руку свою мать. Фото: freepik.com

Здоровый младенец, весом 6 кг и ростом 60 см, родился в Днепре. Счастливая мама девочки вместе с врачами не скрывает своего удивления. Медики также рассказали, приобретет ли ребенок обычные размеры.

Об этом сообщает ТСН.

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Мама девочки-великана шутит, что ее дочь родилась такой большой из-за того, что они с папой звали ее "булочкой" и "губочкой".

"Вот теперь — сто процентов моя губочка", — цитирует издание молодую маму Анастасию Токарчук.

Несмотря на постоянные обстрелы РФ, семья проживает в Никополе — супруг Анастасии работает полицейским, а дедушка находится на фронте. О ребенке мечтали 2,5 года, а про свою беременность женщина узнала в свой день рождения.

"До седьмого месяца у меня практически вообще не было живота, а потом где-то месяцев в семь с половиной, восемь я говорю: "Что-то мне так тяжело дышать, что-то у меня синяки на ребрах". Уже на девятом месяце такой был живот, необъятный. Мне мой племянник говорил: “Тетя, когда ты лопнешь уже?” — рассказывает счастливая мама.

В Днепре родился младенец-великан весом 6 кг и размером 60 см. Фото: скриншот

Что говорят врачи о великом младенце

По словам врачей, такого большого младенца не ожидали, поскольку УЗИ показало, что девочка должна быть вдвое меньше. О размерах ребенка медики узнали во время родов, поэтому решили сделать кесарево сечение.

"Когда мы сначала вытащили эти щеки, а потом туловище, а потом была такая сладенькая ляжечка, мы были очень поражены, потому что шесть килограммов увидеть никто не ожидал", — рассказала врач Анастасии.

Есть предположение, что на размер младенца мог повлиять сахарный диабет, которым болеет мама девочки. Однако медики объясняют, что обычно даже в подобных случаях дети рождаются с весом до пяти килограммов.

В Днепре родился младенец-великан весом 6 кг и размером 60 см. Фото: скриншот

Приобретет ли младенец-великан обычных размеров

В настоящее время младенец находится под наблюдением врачей, по прогнозу которых вскоре девочка уже будет с мамой, а затем сравняется размерами со сверстниками.

"Уже ближе к году они уже не так заметны, как великаны. И уже не видно, что они шесть килограммов при рождении были. Я считаю, что все будет хорошо и ребенок будет учиться на 12 в школе", — отметила врач.

Девочку назвали Мирославой, потому что, по словам родителей, "хочется, чтобы был мир".

В Днепре родился младенец-великан весом 6 кг и размером 60 см. Фото: скриншот

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