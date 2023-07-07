У Болгарії хлопчик зробив Зеленському несподіваний подарунок: зворушливе відео

Хлопчик дарує українському Президенту квітку. Фото: Скриншот

Президент України Володимир Зеленський у Болгарії отримав несподіваний подарунок від хлопчика. Той подарував українському Президенту квітку.

Про це повідомляє Офіс Президента України.

Читайте також:

Подарунок для Презид ента

Україський Президент сьогодні, 6 липня, перебував з офіційним візитом у Болгарії. Зустрічався з першими особами держави. Також у планах була зустріч Президента України з представниками болгарських політичних кіл, громадськості та медіа.

Ця зустріч тривала близько години. Наприкінці цієї зустрічі відбулася зворушлива сцена.

Хлопчик подарував Володимиру Зеленському жовту квітку. Вона була загорнута у синій папір.

Хлопчик робить Зеленському подарунок. Фото: Скриншот

Звісно, не обійшлося без вигуків "Слава Україні! — Героям Слава".

Президент України на знак подяки пригорнув дитину до себе та зробив з ним світлину.

Нагадаємо, на цій зустрічі Президент України Володимир Зеленський розповів, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Силам оборони вдалося звільнити від окупантів близько 1900 населених пунктів.

За його словами, Україні потрібно пройти ще дуже непростий шлях до повного звільнення своїх територій. Глава держави зазначив, що перемога може бути не у віддаленому часі, а доволі скоро.