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В Болгарии мальчик сделал Зеленскому неожиданный подарок: трогательное видео

7 июля 2023 00:12
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
В Болгарии мальчик сделал Зеленскому неожиданный подарок: трогательное видео
Мальчик дарит украинскому Президенту цветок. Фото: Скриншот
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Президент Украины Владимир Зеленский в Болгарии получил неожиданный подарок от мальчика. Тот подарил украинскому Президенту цветок.

Об этом сообщает Офис Президента Украины.

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Подарок для Президента 

Украинский Президент сегодня находился с официальным визитом в Болгарии. Встречался с первыми лицами государства. Также в планах была встреча Президента Украины с представителями болгарских политических кругов, общественности и медиа.

Эта встреча продолжалась около часа. В конце этой встречи прошла трогательная сцена.

Мальчик подарил Владимиру Зеленскому желтый цветок. Он был завернут в синюю бумагу.

Мальчик дарит цветок. Фото: Скриншот

Конечно, не обошлось без возгласов "Слава Украине! — Героям Слава".

Президент Украины в благодарность обнял ребенка и сфотографировался с ним.

Напомним, на этой встрече Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину Силам обороны удалось освободить от оккупантов около 1900 населенных пунктов.

По его словам, Украине предстоит пройти еще очень непростой путь к полному освобождению своих территорий. Глава государства отметил, что победа может быть не в отдаленном времени, а довольно скоро.

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