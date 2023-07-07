В Болгарии мальчик сделал Зеленскому неожиданный подарок: трогательное видео
Президент Украины Владимир Зеленский в Болгарии получил неожиданный подарок от мальчика. Тот подарил украинскому Президенту цветок.
Об этом сообщает Офис Президента Украины.
Подарок для Президента
Украинский Президент сегодня находился с официальным визитом в Болгарии. Встречался с первыми лицами государства. Также в планах была встреча Президента Украины с представителями болгарских политических кругов, общественности и медиа.
Эта встреча продолжалась около часа. В конце этой встречи прошла трогательная сцена.
Мальчик подарил Владимиру Зеленскому желтый цветок. Он был завернут в синюю бумагу.
Конечно, не обошлось без возгласов "Слава Украине! — Героям Слава".
Президент Украины в благодарность обнял ребенка и сфотографировался с ним.
Напомним, на этой встрече Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину Силам обороны удалось освободить от оккупантов около 1900 населенных пунктов.
По его словам, Украине предстоит пройти еще очень непростой путь к полному освобождению своих территорий. Глава государства отметил, что победа может быть не в отдаленном времени, а довольно скоро.