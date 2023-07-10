Який президент США був справжнім катом та вішав ув'язнених — історичний факт

Володимир Зеленський під час спілкування зі студентами Ірландії. Фото: president.gov.ua

За свою довгу та цікаву історію Сполучені штати Америки 46 разів змінювали президента. Кожен голова США має цікаву біографію та особливості. Проте один з них запам'ятався тим, що отримав прізвисько Кат Буффало (Buffalo's Hangman) та особисто керував важелем шибениці під час страти.

Хто ця історична особистість та що привело його до ролі ката, розповідаємо далі в матеріалі.

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З цим президентом знайомі багато людей у світі, адже він зображений на двадцятидоларовій купюрі. Це Стівен Гровер Клівленд.

Стівен Гровер Клівленд на купюрі 20 доларів. Фото: wikipedia.org/wiki/

З 1883 року по 1885 рік Клівленд обіймав посаду губернатора штату Нью-Йорк. 1885 року громадяни вибрали його главою Америки.

Цікаво що це єдиний президент США, який обіймав свою посаду два терміни з перервою і відповідно отримав подвійну нумерацію у списку президентів. Перший термін з 1885 по 1889 роки, а другий — з 1893 по 1897 роки.

Як же американці змогли вподобати ката? Річ у тім, що Клівленд не був маніяком чи вбивцею, а виконував свої безпосередні обов'язки ще за довго до президенства.

Так, свою кар'єру Гровер Клівленд починав помічником прокурора округу Ері, штат Нью-Йорк. А згодом 1871 року він стає шерифом округу. Клівленд сумлінно ставився до своєї роботи, довго затримувався на робочому місці, багато займався облаштуванням в'язниць.

Гровер Клівленд у 1888 році, у рік його інавгурації як президента США.Фото: AP/Бібліотека Конгресу

Тоді ж сталася одна з найбільш неординарних подій у біографії Клівленда. На той час обов'язок виконувати смертний вирок лежав на шерифі.

У 1873 році були засуджені Патрік Моррісі (Patrick Morrissey) за вбивство матері та Джек Гаффні (Jack Gaffney) за вбивство людини під час гри в карти. Клівленд повинен був або сам виконати смертний вирок, або за 10 доларів найняти ката.

Тоді майбутній президент США вирішив самостійно стратити ув'язнених. Гровер Клівленд особисто керував важелем шибениці під час страти двох злочинців.

Як і у всіх відомих персон, у Клівленда були недоброзичливці та конкуренти, тож вони й дали йому неприємне прізвисько, яке закріпилося в історії — Кат Буффало.